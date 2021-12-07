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牛津大學最新研究 混打選莫德納免疫反應較佳

ILF暑期公共事務實習計畫報名 1．14截止

記者羅曉媛／華盛頓報導

國際領袖基金會(ILF)的2022年度「暑期公共事務實習計畫」(Civic Fellowship Program)即起接受報名，每年篩選約30名亞太裔大學生，在暑假期間到華府的聯邦機構參與8至10周的實習，深入了解國會、白宮的實際運作，以及制定政策的方式與流程，申請將於明年1月14日美東時間下午5時截止。

ILF鼓勵亞太裔大學生踴躍申請，資格包括需是美國公民，至少GPA3.0，目前或即將在大學就讀，其他申請文件包括官方成績單、簡歷、至少一封推薦信等；提交申請或其他詳情可見ILF官網：www.ilfnational.org/fellowship。

項目期間除了做全職實習，學員們還將有機會參與「爐邊談話」、小組討論、領導力發展工作坊等領袖培訓課程與活動，和聯邦政府官員、全球及全美各地的傑出企業家、社團領袖等當面對談。

ILF估計新冠疫苗到2022年上半年已普及，預計此次夏季實習將在華府實地舉行，不過也將根據聯邦機構政策，調整在網上完成，之後將另行通知；學員需自行承擔旅費、住宿及生活開銷。

ILF是美國青年領袖人才訓練機構，以提升亞太裔在美地位、培育國際青年未來領袖為目標，過去20年來，ILF結合美國及亞太領袖資源，提供獎學金和領導力培訓，已培育、輔導上千名亞太裔優秀大學生參與「公共事務實習計劃」，在聯邦機構實習。

華府 實習計畫 白宮

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