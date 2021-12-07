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大華府今冬第一場雪 估8日報到

記者羅曉媛／華盛頓報導
大華府地區今年冬天的第一場雪預計周三到來，圖為往年國會山莊前的雪景。(美聯社)
大華府地區今年冬天的第一場雪預計周三到來，圖為往年國會山莊前的雪景。(美聯社)

華府今年冬天的第一場雪預計本周三(8日)到來，儘管6日的氣溫回升至華氏60度左右，讓下雪聽起來好似天方夜譚，但氣象專家預計，8日有60%至70%的可能下雪，不過降雪量一般，不會造成積雪。

氣象專家洛琳‧里基茲(Lauryn Ricketts)表示，6日的氣溫回暖到當天晚間就很快退去，日落時分也有一股來自阿拉斯加的冷鋒入境，到了7日(周二)風量雖減輕，但最高溫僅在華氏40度左右；而到了8日，受其他氣流影響並結合冷鋒作用，將在晨間帶來降雨和降雪。

她預計，8日上午將在大華府北部和西部地區的道路能看到少量積雪，部分地區的草地可能有最多一吋的積雪，晨間開車出行的通勤族，可能遭遇不太好的路況；當天有八成機率降雨，伴有東北風，時速5哩至10哩，最高溫在華氏35度至40度左右。

里基茲說，大華府地區的這場初雪也不會持續太長時間，到了9日的周四，將重回多雲的寒冷天，最高溫約華氏38度至48度，伴有東南風，時速4哩至8哩；10日周五的氣溫預計在華氏50度左右，但里基茲提醒，這些預測基於6日的天氣狀況，應繼續密切留意今後幾天的變化。

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