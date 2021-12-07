馬州議會特殊會期開議 庇護法案恐復活

馬州州議會特殊會期商討被視為「庇護法案」的立法，考慮是否推翻州長的否決。(美聯社)

馬州 州議會6日開始特殊會期討論選區重畫，並針對多項法案考慮是否要推翻州長否決，其中也包括早前在馬州華人社區乃至全州引起較大爭議的「庇護 」法案，將禁止各轄區與聯邦移民 及海關執法局(ICE)達成合作，幫忙在地方監獄扣押被拘留者。

州議會若要推翻州長對某一法案的否決，需在眾議會有85票贊成票，以及參議會達到29票贊成票；而絕大多數供州長簽字生效的法案，都達到了足以推翻州長否決的票數。

以被視為庇護法案的「要尊嚴不要關押法案」(Dignity Not Detention Act)為例，由代表蒙郡的眾議員史都華(Vaughn Stewart)提出，當時在眾議會是86票比46票、參議會30票比17票過關。

該法案禁止各轄區與ICE達成合作，幫助對方在地方監獄扣押被拘留者，同時要求各轄區在2022年10月1日之前，終止與ICE的現有合作，但不要求各郡結束與聯邦合作的「287(g)計畫」，該計畫允許獄卒篩查囚犯是否背負移民違法紀錄；此外，該法案也禁止執法人員在因交通問題攔停車輛時，詢問駕駛人的移民身分信息。

另一項相關法案由代表巴爾的摩郡的眾議員達娜‧斯特恩(Dana M. Stein)提出，要求州政府雇員拒絕由聯邦出於移民執法目的而提出的檢視文件要求，內容包括人臉識別紀錄、照片或其他個人信息，除非聯邦提供有效逮捕令；該法案當時以97票比42票在眾議會，以及32票比14票在參議會過關。

雖然上述兩項移民相關法案均被州長霍根(Larry Hogan)否決，但票數也都達到了推翻否決的門檻。

霍根表示，他堅決反對任何阻止州政府協助聯邦執法的法案，以及任何要把馬州變為庇護州的立法，稱這類法案樹立了極其危險的先例，有違州政府支持法律、確保民眾安全的承諾。