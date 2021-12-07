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馬州衛生廳遇駭 網站下架 官員：暫無數據被盜

記者羅曉媛／馬州報導

馬州衛生廳(Maryland Department of Health)的官方網站上周末遭遇網路攻擊，州衛生廳6日表示，目前尚不清楚衛生廳的哪些系統受到影響，但初步調查暫未發現數據被攻破、盜取的跡象；而網站下架，是出於「過度謹慎」(abundance of caution)，之後已把連結導向馬州州政府的網站。

州衛生廳網站5日遭遇網路攻擊，導致馬州追蹤新冠確診數、新冠死亡數及住院數等疫情相關數據的工作停擺兩天，該衛生廳也負責監管其他與疫情無關的項目和機構工作，例如殘障發展管理部門、行為健康管理部門、馬州醫療補助管理部門等，並負責記錄肺結核、梅毒、愛滋病等傳播疾病的確診病例。

州衛生廳發言人歐文(Andy Owen)6日下午表示，此時尚無跡象顯示衛生廳網站的數據被攻破，但針對此次網路安全事件的調查仍在進行，在此期間州衛生廳網站繼續下架，將盡快恢復數據更新。

歐文5日曾表示，事發後，馬州信息技術廳與馬州應急管理部門正和聯邦及州的執法部門緊密合作，處理此次突發網攻事件，並收集更多信息。

約翰霍普金斯大學信息安全研究所(Information Security Institute)的資深安全工程師卡里根(Joe Carrigan)表示，根據目前掌握的網攻線索，顯示和勒索病毒攻擊類似，「他們切斷網路，看起來像是想把駭客逼出系統，以便他們再給數據實施加密的命令。」

卡里根說，但無論如何，州衛生廳應竭盡所能告知公眾，是哪些信息被竊取和攻破，「當你遭遇這類網攻事件，你需要清楚傳達後續計畫，並告知公眾打算如何應對，其中一個原因是，若不告知大眾、造成信息真空，就容易引起無端揣測。」

馬州醫院協會發言人艾米‧古德溫(Amy Goodwin)說，目前暫無有關此次網攻的更多信息，但沒聽到該協會的任何一家醫院表達擔心或問題。

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