學習佛法圓融的智慧摘錄盧台長講述於觀音堂

盧軍宏台長

首先，我要告訴大家，佛法教育 就是要恢復我們本有的智慧德能。大家要知道，修行不是一件很簡單的事情。要用真心和自己的行為去修，要學會修掉自己身上那些無明習氣，不要把那些不好的習氣留在心裏和人間，要學會和私心抗爭，去除私心雜念，要修正自己對宇宙人生錯誤的想法、說法、看法和做法。修心要修清淨心，清淨心比什麼都重要，心清淨了，所有的妄念、執著、邪知、邪念都會破除。清淨心能生智慧。心清淨了，身就清淨。身心清淨，人的境界就清淨。

人人平等：這個平等建立在什麼基礎上非常重要。這世界上沒有絕對平等的事，從表面上來講很難做到人人平等。其實，這個平等是建立在原始心靈的基礎上，要用心來平衡。平等心是要用後天的心理來調整和彌補，要學會用智慧來化解心理的障礙。比如：大到社會，有的人就很幸運，而有的人就很淒慘，貧困潦倒。小到家庭，在一個家裏，先生和太太付出的少或多，其實都是對平等心的考驗。

孝親尊師：為什麼要把孝親和尊師放在一起？一日為師，終身為父。你們都要懂這個道理。為什麼要把親和師放在一起？你們要知道師父是要用自己的精神和靈魂來照看你們，用自己的氣場來幫助和保護著大家，真的是一件很不容易的事。有些事情連自己的父母都無法做到的，但師父做到了。雖然父母養育了我們，但是，是師父引領我們走上佛道，救度了我們的靈魂和人生。許多人生了靈性病，自己的父母不一定救得了，但是，師父可以救，就像觀世音菩薩救度眾生一樣。這裏的師並不是只指師父我盧軍宏，而是指所有引導我們走正道的佛菩薩。

“孝敬”是性德，唯有性德才能開啟我們的自性。“師道”是佛陀的教育，“師道”是建立在“孝道”基礎上的。沒有“孝道”就談不上“師道”。人人必須做到尊師重道，唯有尊師重道才能成就道業。

見和同解：就是建立共識。人與人之間要用真心來相處，不要用妄心，因為人的妄心是變化無常的，只有真心啟用，才會見和同解，真心裏面沒有妄念。要學會放下自己所有的分別執著。譬如：今天有兩個弟子在講話當中觀點不一樣，意見不同，那麼應該怎樣實現見和同解呢？要用菩薩的智慧來化解分歧。如果你們把這點學好了，不論走到哪里都能化解不同的矛盾。這是一門很深的學問。其實，就是要達成共識。當你遇到事情時，有了共識，才能實現和解。在這裏要強調一下：“解”，並不是讓你們來壓制自己，任何的生氣都不要壓制，要學會把它化解掉。

化解是最高境界，而不是克制、壓制。中國有一個字叫“忍”，就是什麼事情都要忍。其實，忍耐是暫時的，忍不是最高境界。大家都看過電影 《忍者龜》，忍到最後他是在心上放了一把刀，他總有一天會用這把刀把心搞得破碎。當你們大家有不同意見的時候，要學會怎樣去化解，首先可以把觀點講出來，然後用智慧把矛盾化解掉。

現在給大家解釋一下“和為貴”的“和”字。“和”大家都知道“平和”。“和”就是說一切的一切都要以“和”為出發點。許多人不知道，以為“和”字就是我和你和諧相處、和平共處等。如果你有一個非常好的出發點來解決問題，那麼什麼事情都能迎刃而解，所以出發點是很珍貴的。唯有“和”才能把我們的思想見解和生活方式逐漸拉近。

佛法難聞：也可以說良師難遇，正法難聞。在這個末法時期，許多人到處去拜菩薩，燒香或拜師。你們知道在全世界現在有多少人信佛？但又有多少人真正懂得念經？你們知道很多人都說自己拜菩薩啊，我相信啊等等。你們以前都聽師父講過，拜佛不念經（講的嚴重一點）就等於不拜佛。連菩薩的名字都不知道，什麼都不明白，怎麼能得到菩薩的幫助呢？我常給大家講一個比方：我很喜歡和崇拜這所學校，可是自己既不學習也不讀書，又怎能考進大學呢？所以要明白這個道理。

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