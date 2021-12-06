Rodman's Discount Gourmet本地歐美超市超划算 省心省力又省錢

節日顧客選購酒水

Rodman's Discount Gourmet，一家大華府 本地自1955年來由歐洲家族擁有和經營的特價超市，全世界的精緻生活，盡在其中！跟著時代一步一步進步創新，出物美而嘉尚，入價廉而良品的歐美超市。

它一共有三個門店，分別是5148 Nicholson Ln, Kensington, MD 20895; 4301 Randolph Rd, Silver Spring, MD 20906; 和5100 Wisconsin Ave, Washington, DC 20016。DC門店有新開的咖啡 館並提供藥局 和FLU SHOTS等多項服務。

每一間超市規模都在1500呎左右，DC的門店最大分為上下兩層。商品種類及樣式包羅萬象、琳琅滿目，從生鮮飲食、歐美生活日用品，到衣鞋裙褲、歐美零食伴手禮樣樣俱全，好多需求都能夠在Rodman's Discount Gourmet超市裡一次滿足！

在社區無論是客戶滿意度還是認可程度都獲得高分，品質好，態度好。Rodman's Discount Gourmet涉足大華府本地市場，十分瞭解消費者的購物心理以及和社區都關係融洽。並且徹底實行低價策略，在這邊可以買到很多讓民眾感到物美價廉的商品。