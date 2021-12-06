2022年奧巴馬醫保新政出臺，這些變化你必須知道

捷保保險公司Kathy Wu，VA, DC, MD

2021年轉眼已過大半，美國疫情 雖然是比之前兩個月的情況有所好轉，但是防疫形勢依舊嚴峻。在這樣的情形之下，醫保也就變得尤為重要。拜登政府對於2022年奧巴馬健保醫療保險 的新政已經出臺，一年一度的健康醫療保險開放申請計畫選擇期將於2021年11月1日開始。

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那麼2022年的政策有哪幾點變化呢？

1.首先是開放日的延長，往年是從11月1日到12月15日，僅45天時間可申請或選擇醫療保險計畫。然而，今年開放日延長至2022年1月15日，延長了一個月時間。這樣大家可以有更多的時間購買2022年醫療保險，同時也有更多時間考慮計畫的選擇。但是請注意一點，2021年12月15日到2022年1月15日申請或更改計畫醫療保險要到2022年2月1日生效。

2.從2022年開始，如果您的家庭收入小於150%的貧困線，那麼您可以在任何時間購買新的保險計畫。同時由於疫情原因，很多人收入都不固定，如果你收入發生變化，需要購買保險或者更換計畫，您不需要受計畫選擇期的限制。更好的選擇適合自己的保險計畫，為自己的健康保駕護航。

3.在新政策之前，如果您的家庭收入大於貧困線400%，購買奧巴馬保險是拿不到任何補貼的。

但是從2022年開始，即便您的收入高於貧困線400%也可以拿到一些補貼。新政策的宗旨是：説明所有家庭將每年花費在醫療保險費用部分，控制在年收入的8.5%以內。

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