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2022年奧巴馬醫保新政出臺，這些變化你必須知道

本報華府訊
捷保保險公司Kathy Wu，VA, DC, MD
捷保保險公司Kathy Wu，VA, DC, MD

2021年轉眼已過大半，美國疫情雖然是比之前兩個月的情況有所好轉，但是防疫形勢依舊嚴峻。在這樣的情形之下，醫保也就變得尤為重要。拜登政府對於2022年奧巴馬健保醫療保險的新政已經出臺，一年一度的健康醫療保險開放申請計畫選擇期將於2021年11月1日開始。

捷保保險帶您及您的家人一起看一看奧巴馬醫保焦點。

那麼2022年的政策有哪幾點變化呢？

1.首先是開放日的延長，往年是從11月1日到12月15日，僅45天時間可申請或選擇醫療保險計畫。然而，今年開放日延長至2022年1月15日，延長了一個月時間。這樣大家可以有更多的時間購買2022年醫療保險，同時也有更多時間考慮計畫的選擇。但是請注意一點，2021年12月15日到2022年1月15日申請或更改計畫醫療保險要到2022年2月1日生效。

2.從2022年開始，如果您的家庭收入小於150%的貧困線，那麼您可以在任何時間購買新的保險計畫。同時由於疫情原因，很多人收入都不固定，如果你收入發生變化，需要購買保險或者更換計畫，您不需要受計畫選擇期的限制。更好的選擇適合自己的保險計畫，為自己的健康保駕護航。

3.在新政策之前，如果您的家庭收入大於貧困線400%，購買奧巴馬保險是拿不到任何補貼的。

但是從2022年開始，即便您的收入高於貧困線400%也可以拿到一些補貼。新政策的宗旨是：説明所有家庭將每年花費在醫療保險費用部分，控制在年收入的8.5%以內。

奧巴馬健康醫療保險適合那些人？如何購買？保費多少？除了奧巴馬健康醫療保險以外，生活中還有那些保險需要購買呢？怎樣為您及您的家人得到同樣的保障又能節省保費開銷呢？關於保險的任何相關問題找一位值得信賴的保險經紀人為您提供周到專業的服務。這樣在各種健康、汽車、房屋、商業和人壽等等方面保險，您就可以享受到以低保費，高保障的保險。辦理2022年奧巴馬健康醫療保險，請與我們聯繫預約。

瞭解您與您家人保險需求。撥打熱線：703-870-3888，手機：202-374-6172/646-675- 5986

捷保保險公司位於2304 GALLOWS RD #202，DUNNLORING,VA 22027

醫療保險 保費 疫情

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