DC Poultry Market活雞活鴨各類家禽現挑現宰 平價供應一路領鮮 看得見的健康

DC LIVE POULTRY MARKET 店內環境整潔，寬敞

VA 新開了一家活雞家禽店，店內有各類雞鴨鵪鶉。規模頗大，在東岸有DC, NY, NJ都有分店。VA的這家店位於3225 Colvin St. Alexandria,VA 22314，在店門口就能未見其物，先聞其味，剛進門就能聞到一股濃烈的雞味。

走進店內，相當寬敞乾淨。進門必須佩戴口罩 ，老闆在門口特意擺放了一張桌子上放了口罩和消毒液供可以免費使用！店內割為兩個區域，裡面為雞欄，一進第二扇門四周全是雞籠，雞鳴聲此起彼伏。

您可以自己選雞，之後工作人員會把它放在磅秤上稱重量，進入宰殺池，拔毛清理，剁塊裝袋，也不過十幾分鐘。不過繁忙時間可能會等的久一些，建議提前電話預訂703-888-2123 在DC Poultry Market對於雞的新鮮度，透過玻璃窗可以看到宰殺的全過程。這裡的雞都來自於賓州 的雞場。這裡雞的品種很多，除了中國人最愛的三黃走地雞外，還有黑毛母雞、黃毛雞，童子雞、珍珠雞，鵪鶉，水鴨，等。

懂菜的朋友肯定知道解凍雞與現宰雞的差別。雞隻本身的品質優劣非常重要，但處理程式亦會對雞肉產生影響，現宰雞的口感滑嫩，較能保留雞的原味，至於解凍雞要視乎冷凍方式為何，無論如何，味道和口感會有一定的落差。

DC Poultry Market讓您不必開車去農場也能買到現挑現宰，鮮度100%的肉品！店內堅持每天都有活雞，活鴨還有鵪鶉等家禽，可以現在挑選宰殺並且加工處理，希望每位顧客能夠享受到最佳的口感。

古語說「無雞不成宴。」現逢節日，DC POULTRY為回饋新老客戶，年底之前有特價三重奏。 新鮮老母雞 5只27美金；三黃雞$3.99/LB(mai 5只另外優惠$5)；4打雞蛋 $5。

DC LIVE POULTRY MARKET, 位於3225 Colvin St. Alexandria VA 22314。一周7天9AM – 6PM 為街坊鄰裡提供天然好味。預訂電話703-888-2123