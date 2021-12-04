馬州喬郡70兒童 誤打逾期輝瑞疫苗

馬州 喬治王子郡(Prince George's County)近日有70名5至11歲兒童，被誤打過期的輝瑞新冠疫苗 ，衛生官員表示，過期疫苗對兒童身體沒有任何傷害，但對病毒的防護能力較低，此事主要原因是醫護人員存放疫苗試劑時放錯位置。

喬治王子郡衛生官員表示，該事件發生於11月26日，由於Landover的Sports and Learning Complex醫護人員在冰箱存儲疫苗時放錯位置，導致當天有70名5至11歲的兒童接種了過期的疫苗。

喬治王子郡負責衛生、公共事務和教育 的副行政執行官艾斯克(George Askew)向社區致歉，身為一名兒科醫生，他表示逾期疫苗或重打疫苗不會傷害兒童健康，但對病毒的防護能力可能較低，

郡府也已為這批受影響的兒童重新安排接種，地點為Cheverly醫療中心(3003 Hospital Drive)，時間為5日和11日上午10時至下午2時，可預約、也可直接前往，若想更早重新打疫苗，則可到該郡有提供疫苗的小學和高中接種。

喬治王子郡衛生局11月19日收到300劑兒童新冠疫苗，但來不及在11月24日這批疫苗過期前施打完畢；衛生官員表示，Sports and Learning Complex未將過期的70劑疫苗分開處理，而失誤將其重新放回冰箱，因此與其他正常疫苗混淆。

在聯邦政府授權兒童新冠疫苗的使用後，大華府部分郡市就接連出現錯誤施打的事件，包括劑量錯誤、誤將成人疫苗給兒童施打等，因此各地也紛紛加強給醫護人員的培訓。