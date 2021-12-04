我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州新冠確診連2天破萬 醫院超載危機再現

供應鏈緊縮 華府發放免費快篩包遇阻

記者張筠／華盛頓報導
近日全美供應鏈緊縮，物價上漲，導致華府免費發放居家快篩新冠檢測包的計畫受阻。（記者張筠 / 攝影）
近日全美供應鏈緊縮，物價上漲，導致華府免費發放居家快篩新冠檢測包的計畫受阻。（記者張筠 / 攝影）

為因應新冠變種病毒威脅，華府計畫向市民發放免費居家快篩檢測包(rapid at-home tests)，但市府官員3日表示，由於供應鏈緊縮，在採購和運輸方面遇到重重阻礙，該計畫推進受阻，有官員建議市府盡快通過緊急法案，動用應急資源解決問題。

華府衛生官員艾什利(Patrick Ashley)表示，市府正在推進為公眾提供免費居家快篩檢測資源的計畫，以加速排查確診病例，避免社區傳播爆發，但由於當前供應鏈緊縮，物資運送也遇挑戰，在沒有緊急授權(emergency authorities)的情況下，此計畫基本很難推進。

艾什利也表示，物價上漲明顯，為控制成本，市府尋找合作供應商的過程也比以往更難；華府官員希望效仿維州、馬州部分郡市擴大篩查範圍的作法，讓民眾可到地方圖書館等公共機構，領取免費的快篩居家檢測包。

但艾什利說，快篩檢測包的成本約為每份23元，但若沒有緊急授權華府使用應急資源，現有資金不夠覆蓋免費檢測包計畫的成本，他說，整個計畫的成本因為須控制在100萬元以下，在當前的物價及供應情況中難以實現。

艾什利表示，100萬元僅能提供5萬1000份左右的檢測包，目前華府衛生局有約2萬份檢測包，幾天前還訂購了另一批檢測包，但仍無法達到市府需要的數量。

華府市行政官員唐諾修(Kevin Donahue)表示，市府應盡快推進緊急狀態法案(emergency legislation)，滿足當前的檢測需求，否則華府將無法與全美其他城市和地區並肩抗疫，甚至在防疫工作上落後於別州。

目前大華府向民眾發放免費居家檢測包的地區，包括維州費郡(Fairfax)、馬州喬治王子郡(Prince George)、安奧蘭多郡(Anne Arundel)等地。

檢測 華府 篩檢

上一則

馬州喬郡70兒童 誤打逾期輝瑞疫苗

下一則

35歲男賓州捷運內性侵酒醉女 乘客未阻止只顧錄影

延伸閱讀

當流感碰上Omicron… PCR檢測準確度勝快篩

當流感碰上Omicron… PCR檢測準確度勝快篩
川普華府飯店虧損 轉賣卻大賺1億

川普華府飯店虧損 轉賣卻大賺1億
華府電子駕照 有望很快問世 反對者：涉隱私風險

華府電子駕照 有望很快問世 反對者：涉隱私風險
國民黨派黃裕鈞駐華府 先停洛杉磯會僑胞

國民黨派黃裕鈞駐華府 先停洛杉磯會僑胞
維州及馬州多郡發放免費快篩包 最快15分鐘測出 登機等仍以PCR為準

維州及馬州多郡發放免費快篩包 最快15分鐘測出 登機等仍以PCR為準

熱門新聞

德州夫婦52萬簽約買下預售屋，卻因瞬間漲20萬，無力支付而抱憾。(Unsplash網頁)

簽約預售屋 建商加價20萬轉賣他人 德州夫婦傻眼

2021-11-29 18:46
Christina(中)案發後首露面，回顧被暴打的經歷。(亞總會提供)

費城捷運上被暴打 女華生首露面：我不是英雄

2021-11-30 23:06
嫌犯為一非裔男性。(芝加哥警局)

又傳亞裔遭劫殺 芝加哥59歲男遇搶被近距離開槍打死

2021-12-02 11:37
父女一起打獵，幼女不幸命喪槍下。(示意圖，Unsplash)

父女一起打獵 德州11歲女童命喪老爸槍下

2021-11-30 15:03
位於伊州北溪市的全州保險宣布，該總部大樓與土地全部已經出售。(Allstate臉書)

居家上班成常態 保險巨擘Allstate售出總部

2021-11-29 14:49
芝加哥衛生局局長亞瓦迪表示，染疫人數又出現新一波高峰，民眾應確實做好戴口罩、勤洗手的基本防疫措施。(4特派員黃惠玲/攝影)

單日確診破6000 Omicron還未到伊州 新一波疫情卻已現

2021-12-01 15:02

超人氣

更多 >
哥大博士生公園散步被捅死 兇嫌日犯三案 前科累累

哥大博士生公園散步被捅死 兇嫌日犯三案 前科累累
密州校園濫殺 兇嫌父母被控罪 雙雙逃逸 警緝捕

密州校園濫殺 兇嫌父母被控罪 雙雙逃逸 警緝捕
虎年如何化險為夷？各生肖專屬「12字簡析」趨吉避凶

虎年如何化險為夷？各生肖專屬「12字簡析」趨吉避凶
美國物價上漲 45%家庭坦言「生活困難」

美國物價上漲 45%家庭坦言「生活困難」
阿茲海默找到病因 加大研究：「tau蛋白」扮關鍵

阿茲海默找到病因 加大研究：「tau蛋白」扮關鍵