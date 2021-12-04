供應鏈緊縮 華府發放免費快篩包遇阻

近日全美供應鏈緊縮，物價上漲，導致華府免費發放居家快篩新冠檢測包的計畫受阻。（記者張筠 / 攝影）

為因應新冠變種病毒威脅，華府 計畫向市民發放免費居家快篩檢測 包(rapid at-home tests)，但市府官員3日表示，由於供應鏈緊縮，在採購和運輸方面遇到重重阻礙，該計畫推進受阻，有官員建議市府盡快通過緊急法案，動用應急資源解決問題。

華府衛生官員艾什利(Patrick Ashley)表示，市府正在推進為公眾提供免費居家快篩檢 測資源的計畫，以加速排查確診病例，避免社區傳播爆發，但由於當前供應鏈緊縮，物資運送也遇挑戰，在沒有緊急授權(emergency authorities)的情況下，此計畫基本很難推進。

艾什利也表示，物價上漲明顯，為控制成本，市府尋找合作供應商的過程也比以往更難；華府官員希望效仿維州、馬州部分郡市擴大篩查範圍的作法，讓民眾可到地方圖書館等公共機構，領取免費的快篩居家檢測包。

但艾什利說，快篩檢測包的成本約為每份23元，但若沒有緊急授權華府使用應急資源，現有資金不夠覆蓋免費檢測包計畫的成本，他說，整個計畫的成本因為須控制在100萬元以下，在當前的物價及供應情況中難以實現。

艾什利表示，100萬元僅能提供5萬1000份左右的檢測包，目前華府衛生局有約2萬份檢測包，幾天前還訂購了另一批檢測包，但仍無法達到市府需要的數量。

華府市行政官員唐諾修(Kevin Donahue)表示，市府應盡快推進緊急狀態法案(emergency legislation)，滿足當前的檢測需求，否則華府將無法與全美其他城市和地區並肩抗疫，甚至在防疫工作上落後於別州。

目前大華府向民眾發放免費居家檢測包的地區，包括維州費郡(Fairfax)、馬州喬治王子郡(Prince George)、安奧蘭多郡(Anne Arundel)等地。