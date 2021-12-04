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紐約州新冠確診連2天破萬 醫院超載危機再現

華府更新防疫指南 建議室內戴口罩

記者張筠／華盛頓報導
華府2日更新口罩政策，建議民眾無論接種疫苗狀態，在室內都應戴口罩，但並非強制要求。（記者張筠 / 攝影）
華府2日更新口罩政策，建議民眾無論接種疫苗狀態，在室內都應戴口罩，但並非強制要求。（記者張筠 / 攝影）

新冠Omicron變種毒株威脅加劇，華府2日更新該地口罩指南，推出「口罩建議」(mask advisory)，呼籲民眾無論接種疫苗的狀態，在室內公共場所都應戴口罩，市長包瑟(Muriel Bowser)表示，目前不會重啟強制戴口罩的規定；市府計畫在6日啟動更多接種站，呼籲民眾接種新冠疫苗，符合施打補強針者也應盡快去打。

華府衛生局主任內斯比(LaQuandra Nesbitt)表示，該「口罩建議」與聯邦疾病防治中心(CDC)的防疫指南保持一致，CDC建議大量傳播(substantial)及高傳播(high transmission)地區的民眾在室內場合戴口罩，而根據CDC的定義，華府目前已屬於大量傳播地區，即每10萬人中有逾50宗確診病例。

包瑟在11月下旬宣布解除室內口罩令，該決策引來不少爭議，部分市議員批評政府對疫情評估過於樂觀，尤其在冬季流感威脅和防疫難度雙雙加劇之際，制定政策時更應從嚴考慮。

有民眾表示，市府反覆改動口罩規定的作法令人厭煩，有時也讓人混淆，因此無論市府規定如何，他們都維持戴口罩，尤其在冬季病毒傳播風險更高時，外出不戴口罩很沒有安全感。

也有民眾說，市府之前在要求民眾強制戴口罩時並沒有嚴格執法，依然有許多人不遵守，而現在頒布口罩建議政策，初衷是希望民眾都戴口罩，但可說僅僅是換了一種說法，以免冒犯反對口罩令的群體。

根據市府的最新口罩建議，所有民眾無論接種疫苗狀態，在室內公共場所都應該戴口罩，包瑟和內斯比也呼籲民眾接種新冠疫苗，並打補強針。

市府將6日將啟動更多接種站，包括Capitol View圖書館，5-11歲兒童也可在除學校診所之外的醫療機構免預約接種，家長也可以為5-11歲兒童預約「到家打疫苗」(at-home vaccination appointment)的服務，此外陪同孩子打針的成人也可直接在兒科診所接種補強針。

雖然室內口罩令解除，市府仍給商家、餐館等自由定規的空間，多數業主為保護員工和民眾安全，仍要求戴口罩或遮住面部；此外大眾交通工具、醫院、學校、政府大樓等場所，則強制戴口罩。

口罩 疫苗 華府

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