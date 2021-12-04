馬州出現3例Omicron 確診者無重症

馬州 3日出現三例新冠Omicron變種病毒確診，州長霍根(Larry Hogan)表示，三人皆來自巴爾的摩(Baltimore)地區，其中一人近期曾到南非，但已接種新冠疫苗 ，該三名病例目前皆非重症也無需住院，州府已展開接觸者追蹤，霍根呼籲民眾無須恐慌，但應加強防疫 ，並儘快施打疫苗或接種補強針。

馬州是全美第六個出現omicron確診的州，霍根表示，3日出現的三名確診都位於巴爾的摩，有兩人在同一家中生活，其中一人已接種新冠疫苗，近期曾到南非旅行，另一人未打疫苗，但目前也無重症，沒有住院；第三名病例與另兩人無關，近期沒有旅行史，且已接種新冠疫苗，衛生官員懷疑社區傳播已發生。

目前關於omicron變種毒株的研究仍有限，包括是否更具傳染性、致病率是否更高、現有新冠疫苗對該病毒的防護程度高低等。

州府和地方衛生官員表示，民眾無需恐慌，但建議所有成人在完全接種新冠疫苗的六個月後應打補強針，霍根表示：「疫苗和補強針是當前最有效的防護方法，尤其在疫情反覆、病毒變種過快的情況下更為重要。」

馬州多個人口集中的郡市也已加強防疫，蒙郡(Montgomery)行政執行助理官員斯托達德(Earl Stoddard)3日表示，該郡已做好準備抗擊omicron病毒，「未來幾周甚至幾天內，馬州其他地方預料也將出現omicron病例，民眾無需擔心」，安奧蘭多郡(Anne Arundel County)也呼籲民眾打疫苗和補強針，並表示戴口罩、勤洗手等防護措施不應鬆懈。