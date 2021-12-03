冬季新冠疫苗怎麼打 大華府社區健康服務中心答疑

大華府華裔社區健康服務中心提供中文幫助。(大華府華裔社區健康服務中心提供)

新冠變種病毒Omicron已在美國確診，為幫助大華府華人同胞了解最新變種毒株的信息，以及今冬如何施打新冠疫苗 補強針、兒童新冠疫苗，大華府華裔社區健康服務中心的醫學專業背景義工，根據聯邦疾病防治中心(CDC)及本地衛生局信息整理了中文答疑。

●Omicron變異毒株是什麼？

作為新冠病毒的最新突變毒株，先在南非發現，現已在20多個國家出現病例，WHO將其作為「最關切變異株」，命名為Omicron；對於社區居民而言，要做的是以不變應萬變，一定要打新冠疫苗和補強針，並繼續做好戴口罩等個人防疫措施；新變異毒株可能有更大的對疫苗脫逸作用，從而弱化了接種疫苗的保護力，但專家們相信，現有疫苗對新出現的變異株依然有很高保護力，及時打補強針以鞏固保護力，就更有必要。

●誰能打新冠疫苗？誰能打補強針？

目前5歲以上者可打輝瑞 疫苗(Pfizer-BioNTech)，18歲以上可打莫德納 (Moderna)和嬌生(J&J/Janssen)疫苗。18歲以上皆可打補強針，即輝瑞和莫德納疫苗的第三針，或嬌生疫苗的第二針，輝瑞和莫德納的補強針需在第二針打完六個月後，嬌生的補強針需在第一針打完兩個月後；但同時，CDC建議接種了輝瑞或莫德納疫苗的免疫功能低下者，在第二針打完28天後打第三針。

●該打哪種補強針？

CDC批准可自行選擇接種和先前不同的疫苗，關於打同種疫苗好還是「混打」好，CDC尚無明確推薦，根據已打補強針的人群數據，儘管可以混打，接種輝瑞和莫德納的大多數人在第三針還是選擇了和先前一樣的疫苗，而嬌生接種者轉而選擇輝瑞或莫德納。

●打補強針疫苗必要嗎？有什麽風險？

大量數據顯示新冠疫苗的免疫保護力會隨時間下降，及時接種補強針來維持有效保護力非常必要，截至目前，接種第三劑輝瑞和莫德納的反應與前兩針類似，最常見副作用是注射部位疲勞和疼痛，大多數副作用為輕度至中度。

●5至11歲兒童的新冠疫苗需要知道什麽？

5至11歲兒童的輝瑞疫苗接種劑量是12歲以上兒童及成人劑量的三分之一，儘管劑量低，但接種後的抗體水平與接受較高劑量的青少年和年輕人類似；5至11歲兒童也是分兩次接種，間隔21天，副作用包括手臂疼痛或發紅、疲勞、頭痛和肌肉酸痛。

●去哪打疫苗？

全美各地及本地新冠疫苗充足，接種站到處都有，但因打補強針的人很多，目前補強針預約後等待時間約1至2周；對大多數社區居民而言，家附近的藥房應是最快、最方便的接種點，查詢：www.vaccines.gov。

馬州蒙郡居民可到Rockville、Germantown、Silver Spring等地的社區接種點，有時能約到三、四天內甚至當天打的補強針，詳情：https://bit.ly/3Ek3rJU。

維州費郡為方便5至11歲兒童打疫苗，在十所學校設立了兒童疫苗接種點，下午放學後的4時至7時提供服務，不需預約，詳情：https://bit.ly/3G991iN。

大華府華裔社區健康服務中心表示，若本地華人同胞在新冠疫苗接種方面需要幫助，可聯繫義工：571-668-5836，240-658-9228；為鼓勵華人同胞打疫苗，該中心將在打完兩針疫苗後贈送一張50元禮品卡，中心網站：www.cachs.org。