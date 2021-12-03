Omicron變種傳到大華府 病理專家：時間問題

新冠變種病毒Omicron在美確診，衛生部門提醒公眾盡快打疫苗和補強針，並繼續做好防護。(美聯社)

新冠變種病毒Omicron 來勢洶洶，病理學家分析該病毒傳播到大華府地區只是時間問題，不過維州 的實驗室已從上周開始，排查過往確診病例是否有Omicron變種。

維吉尼亞大學(UVA)衛生實驗室醫生艾米‧馬特斯(Amy Mathers)表示，大華府何時出現新變種病例取決於Omicron的傳播速度，「我們現在還不知道Omicron的傳染性是否和delta變種病毒一樣，如果是，並且迅速傳播到各地，那大華府地區可能幾周內就會有Omicron病例。」

馬特斯說，自感恩節當天獲悉Omicron變種在南非發現之後，UVA實驗室就開始排查已有確診結果是否有該變種毒株，截至11月29日排查的5000多個陽性樣本並未發現該毒株，但馬斯特也提醒，實驗室排查具延後性，目前才排查到11月中旬到確診結果。

維州衛生廳本周表示，已在密切監測Omicron在本地的傳播情況，州衛生廳也與維州公共衛生綜合實驗室(Consolidated Laboratories)合作，留意全州新冠病毒樣本，排查是否有Omicron在傳播。

州衛生廳廳長奧利弗(Norman Oliver)提醒公眾，尚未接種就盡快接種，完全接種者盡快打補強針，並繼續做好戴口罩、勤洗手等其他防護措施，若出現疑似感染新冠病毒的症狀，應盡快做檢測，若生病，應留在家中。

該綜合實驗室主任托尼(Denise Toney)表示，維州擁有強大的基因測序項目，可快速判斷變種病毒是否已在社區傳播，UVA衛生實驗室等遍及全州的多個實驗室，都採用電腦編程技術識別病毒突變(mutation)。