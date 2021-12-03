華府電子駕照 有望很快問世 反對者：涉隱私風險

目前全美已有20多州推出電子駕照，馬州今年稍早也宣布與蘋果公司合作，民眾可從Apple Wallet打開駕照。（取自蘋果公司官網）

華府 市議會近日計畫推出「電子駕照 」，此方案將讓民眾可直接使用智慧型手機 出示駕照及相關ID證件，該提案預計7日表決，如順利通過，華府很快將有電子駕照問世，不過，也有人反對稱，這類電子駕照可能涉及隱私風險，也可能增加執法機構辨認民眾身分的難度。

代表市長包瑟(Muriel Bowser)提出該提案的華府市議會主席門德爾松(Phil Mendelson)說，電子駕照的操作和使用類似於車輛註冊證明(car registration)，這將讓民眾在餐館、酒吧、超市、政府機關等各類需出示證件的場合有更方便的選擇。

華府車管局(DMV)表示，電子駕照系統將與DMV數據庫實時聯通，若駕照過期，民眾將從手機軟件上收到通知，且在更新駕照前無法使用電子駕照，這將更有效的提醒民眾注意駕照有效期；電子駕照投入使用後，民眾實體駕照仍然有效。

不過有部分官員和民眾擔憂電子駕照存在隱私風險，反對聲音指，證件電子化雖然便利，但數據共享會增加駭客入侵的風險，此外也可能滋生詐騙和身份盜竊等問題，執法官員識別民眾身分的難度也可能提升。

目前華府電子駕照提案涉及對民眾隱私的保護，包括禁止警察等執法人員在檢查電子證件時，翻閱民眾手機內的其他信息。

華府市議會預計在7日表決此提案，若通過，華府可望短時間內，加入美國另20多州將駕照電子化的行列，相鄰的馬州今年稍早也宣布與蘋果公司(Apple)的合作，讓民眾可通過Apple Wallet打開並出示駕照，讓出行更便利，聯邦運輸安全局(TSA)也支持此作法，計畫推出可在機場特定安檢通道使用電子駕照的試行項目。