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維州及馬州多郡發放免費快篩包 最快15分鐘測出 登機等仍以PCR為準

記者張筠╱維州報導
維、馬州部分郡市近日將向民眾發放免費的快篩自測包，加強篩檢和追蹤工作，避免出現大範圍的社區傳播。（取自WTOP）
維、馬州部分郡市近日將向民眾發放免費的快篩自測包，加強篩檢和追蹤工作，避免出現大範圍的社區傳播。（取自WTOP）

美國1日出現首例omicron新冠變種病毒確診，同日維州費郡(Fairfax County)、馬州喬治王子郡(Prince George’s County)和安奧蘭多郡(Anne Arundel County)宣布向民眾提供免費的BinaxNOW新冠快篩自測包(at-home test kits)，以加強篩檢和追蹤工作，避免社區傳播爆發。

不過官員提醒，此類快篩包為抗原檢測，結果不能被視為官方證明，登機或其他需要檢測證明的場合仍須以PCR檢測結果為準。

維州費郡政府表示，全郡21家圖書館將從3日(周五)開始向民眾提供免費檢測包，有需要的民眾可直接前往圖書館領取，參與活動包括13家社區圖書館(community branch)，每周一至周六開放，以及八家區域圖書館(regional branch)，一周開放七天，民眾領取檢測包無需提供居住證明或圖書卡，但檢測包數量有限。詳情可查詢https://bit.ly/3ltyGuJ。

馬州喬治王子郡也實行類似舉措，該郡Memorial圖書館系統將每周發放1700份快篩檢測包，全郡有17家圖書館與郡府合作，民眾領取無需居住證明，外郡市居民若有需要也可領取。

郡府官員表示，此類快篩自測包最快可在15分鐘內出結果，每個自測包內含兩份檢測試劑，在藥房一般售價20元左右；喬治王子郡圖書館系統發言人布朗(Nicholas Brown)表示，普及檢測一方面可擴大篩檢範圍，另一方面也能安撫民眾心理，尤其在流感季，很多民眾因流感症狀而擔心自己確診新冠病毒，緊張尋醫也可能加劇醫護人員的壓力，快篩檢測也能避免醫院人員聚集。

不過布朗也提醒民眾，此快篩自測包為抗原測試，不能取代PCR檢測結果，也不能被視為官方測試證明，無法用於登機或其他需要檢測證明的場合。

檢測 圖書館 篩檢

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