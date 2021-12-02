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抗疫人手不足 馬州高校增收醫學生

記者張筠╱馬州報導
馬州安奧蘭多社區學院近日啟動全新的健康和生命科學教學樓，計畫接收更多致力從醫的年輕人，並啟動與醫院合作的護士培養計畫。（馬州安奧蘭多社區學院提供）
馬州安奧蘭多社區學院近日啟動全新的健康和生命科學教學樓，計畫接收更多致力從醫的年輕人，並啟動與醫院合作的護士培養計畫。（馬州安奧蘭多社區學院提供）

為應對新冠疫情並補充醫護人員，馬州部分高校近期大量增收醫護學生，開設新培訓和實習項目，或將畢業季提前，讓畢業生盡早勝任醫療工作，此外也有學院啟用新建築和新醫療設備，提高醫學生的學術及生活質量。

全美因新冠疫情面臨嚴重的醫護人員短缺窘境，大量一線應急人員因壓力過大也出現心理問題，為解決當前及未來一段時間內的醫護需求，馬州安奧蘭多社區學院(Anne Arundel Community College)近日啟動全新的健康和生命科學(Health and Life Science)教學樓，計畫接收更多致力從醫的年輕人，並啟動與醫院合作的護士培養計畫。

該校醫護學院助理院長歐登(Scott Olden)表示，此護士擴招及培養計畫將與多所醫院合作，讓學生們在兩年的課業之外接受實踐培訓，達到類似其他醫學院四年培養課程的效果。

歐登表示，參與該護士培養計畫的學生將在第二年初到醫院做實習護士，醫院將根據需求有針對性的培訓醫學生，幫助他們提高實踐能力，同時也能緩解一線工作者的壓力，更好的統整醫護資源。

除了增設培訓計畫和擴招，部分院校也通過加快學生畢業流程來協助解決醫院人手短缺的問題，馬里蘭大學(UMD)位於巴爾的摩和Shady Grove的護士學院的新一屆畢業生將提前於下個月畢業，逾160名醫護學生將直接進入醫療機構工作。

此外馬里蘭大學護士培養項目也計畫擴招，從每學期招88名新生增至100人，該項目主任古德溫(Jana Goodwin)表示，雖然許多年輕人對醫療工作的高風險仍有顧慮，但該校近期收到的申請持續增多。

為應對新冠疫情並補充醫護人員，馬州部分高校開設新培訓和實習項目，或提前畢業季，讓...
為應對新冠疫情並補充醫護人員，馬州部分高校開設新培訓和實習項目，或提前畢業季，讓畢業生盡早勝任醫療工作。（馬州安奧蘭多社區學院提供）

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