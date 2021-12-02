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蒙郡Ride On公車 免費搭到明年7月

記者張筠╱馬州報導
蒙郡郡議會近日決定將免費搭乘Ride On公車的計畫延至2022年7月2日（蒙郡運輸局提供）
蒙郡郡議會近日決定將免費搭乘Ride On公車的計畫延至2022年7月2日（蒙郡運輸局提供）

馬州蒙郡(Montgomery)郡議會近日通過一系列政策，包括將Ride On公車系統的免票服務延至2022年7月，促進通勤資源平等，給必要行業從業者提供更便捷的服務。

此外郡議會也通過幾項預算，擴增蒙郡公校的教職和輔導資源。

蒙郡Ride On公車的免票服務原定2022年1月2日到期，但為鼓勵民眾多乘大眾交通，讓低收入民眾以及受新冠疫情打擊較大的社區通勤更便利，該決定也將支持相關的大眾交通收費公平性研究(Fare Equity Study)，有助於優化蒙郡的運輸系統，因此郡議會決定將免費搭乘Ride On公車的計畫延至2022年7月2日。

蒙郡郡議會主席哈克(Tom Hucker)說，延長公車免費計畫也是應對氣候變暖的有效方法，同時也能促進族裔平等，減輕民眾在通勤方面的經濟壓力，保證必要行業的人員通勤，此外也能刺激消費，促進經濟復甦。

數據顯示，蒙郡使用Ride On公車系統的民眾中，有47%的家庭年收入在3萬元一下，47%為少數族裔，42%的母語非英文。

除交通運輸的優惠政策外，蒙郡郡議會也通過一系列旨在資助公校和社會福利的預算，包括2億5200萬元的額外資金，用於支持蒙郡公校(MCPS)擴增271個崗位，包括113名教師、32名輔助教職(paraeducators)、50名社會工作者以及40名諮詢師，此外還有120萬元專門用於擴增輔導資源，解決師生在新冠疫情後的創傷和心理、行為問題。

蒙郡郡議會還決定撥款近250萬元，用於翻新貝塞斯達市(Bethesda)北部的一個收容所，因洛克維爾市(Rockville)一家收容所將於2022年1月停止使用。

公校 疫情 預算

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