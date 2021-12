全美LGBTQ平權城市榜 維州、馬州多地名列前茅

人權運動及平權基金會(Human Rights Campaign Foundation and the Equality Foundation)近日公布一份關於全美各郡市對LGBTQ 群體友好程度的排名報告,結果顯示,馬州和維州 許多郡市的評分名列前茅,尤其在完善的法律保護,提供平權資源等方面表現突出。

該基金會自2012年起,每年為全美郡市對待LGBTQ的表現評分,滿分為100分,2012年全國僅有五個城市獲得滿分,而今年有110個城市被評滿分,參與評分的城市共有506個,包括50個州府所在城市、200多個大都會城市,以及各州大型高校所在的城市等。

該基金會的研究評比標準主要涉及五大領域,包括就業、住房和公共設施的非歧視 條例;市政府對LGBTQ的保護政策和非歧視福利;LGBTQ民眾可參與城市服務、領導和計畫的程度;執法部門與LGBTQ的互動與緊密程度;LGBTQ民選官員的話語權和活躍程度等。

今年馬州獲得滿分的郡市包括蒙郡的蓋城(Gaithersburg)、喬治王子郡的帕克市(College Park)、哈維郡的哥倫比亞(Columbia)以及Frederick市;維州獲得滿分的有北維州的亞歷山卓市(Alexandria)、阿靈頓郡(Arlington)、費郡(Fairfax),以及維吉尼亞海灘(Virginia Beach)和州府所在的里奇蒙(Richmond);華府未被列入該榜單的評比範圍,研究人員表示,華府在此類研究中,被視為與其他州齊平的地區,因此被列入州級榜單,而非郡市的榜單。

馬里蘭大學帕克分校(College Park)所在的城市在非歧視法規、市政服務和平等執法方面排名很高,此外,該市也因有多名公開身分的LGBTQ民選官員、提供愛滋病感染者福利、推出LGBTQ青年服務項目等而排名靠前。