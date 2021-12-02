全美LGBTQ平權城市榜 維州、馬州多地名列前茅

人權運動及平權基金會(Human Rights Campaign Foundation and the Equality Foundation)近日公布一份關於全美各郡市對LGBTQ 群體友好程度的排名報告，結果顯示，馬州和維州 許多郡市的評分名列前茅，尤其在完善的法律保護，提供平權資源等方面表現突出。

該基金會自2012年起，每年為全美郡市對待LGBTQ的表現評分，滿分為100分，2012年全國僅有五個城市獲得滿分，而今年有110個城市被評滿分，參與評分的城市共有506個，包括50個州府所在城市、200多個大都會城市，以及各州大型高校所在的城市等。

該基金會的研究評比標準主要涉及五大領域，包括就業、住房和公共設施的非歧視 條例；市政府對LGBTQ的保護政策和非歧視福利；LGBTQ民眾可參與城市服務、領導和計畫的程度；執法部門與LGBTQ的互動與緊密程度；LGBTQ民選官員的話語權和活躍程度等。

今年馬州獲得滿分的郡市包括蒙郡的蓋城(Gaithersburg)、喬治王子郡的帕克市(College Park)、哈維郡的哥倫比亞(Columbia)以及Frederick市；維州獲得滿分的有北維州的亞歷山卓市(Alexandria)、阿靈頓郡(Arlington)、費郡(Fairfax)，以及維吉尼亞海灘(Virginia Beach)和州府所在的里奇蒙(Richmond)；華府未被列入該榜單的評比範圍，研究人員表示，華府在此類研究中，被視為與其他州齊平的地區，因此被列入州級榜單，而非郡市的榜單。

馬里蘭大學帕克分校(College Park)所在的城市在非歧視法規、市政服務和平等執法方面排名很高，此外，該市也因有多名公開身分的LGBTQ民選官員、提供愛滋病感染者福利、推出LGBTQ青年服務項目等而排名靠前。