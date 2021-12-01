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跨州兼教職 華府公校校長助理違規

記者張筠／華盛頓報導

華府道德與政府問責委員會(D.C.’s Board of Ethics and Government Accountability)近日調查發現，華府公校系統一名校長助理，曾在華府任教期間違規在外州兼職，這名助理在華府採遠程授課，卻在外州實體教學，明顯違反華府公校系統規定。

此事曝光後，有家長和官員表示難以置信，但也有民眾稱，疫情後線上線下就業機會多元，身兼數職無可厚非。

華府道德與政府問責委員會指控雷德蒙(Michael Redmond)在華府任教期間到外州的其他學校兼職，調查顯示，雷德蒙在2019-2020整個學年及2020-2021部分學年任華府Kramer中學的校長助理，並通過網路給華府學生授課，但他沒有遵守華府公校的行為準則，從2020年7月22日開始在羅德島州(Rhode Island)的E Cubed學院教授實體課。

雷德蒙承認2020年7月22日至同年11月30日，自己身兼兩份全職工作，他身為華府公校校長助理的年薪約為12萬5434元，而他在羅德島州任教期間從華府公校賺得約4萬1000元薪資。

華府道德與政府問責委員會稱雷德蒙共違反公校系統的四項規定，目前他已不再於華府公校系統任職。

此事一經曝光，引來不少家長和官員的不滿，他們批評公校系統沒有嚴格管理教職，也有民眾擔心教師在外兼職後會分散精力，導致教學質量下降。

但也有民眾表示此行為無可厚非，尤其在新冠疫情後各地學校面臨教職人員短缺問題，教師們通過線上線下結合的方式多元教學，不僅能分擔其他教師的壓力，還能確保教學進度，讓學生獲益。

有家長表示，新冠疫情後各行各業都應做出相應調整，教育領域也不例外，雖然線上教學無法完全取代實體課，但結合應用也能創造更多機會，讓各地教育資源更趨均衡；此外疫情後許多民眾面臨經濟困難，若有兼職機會也可能補貼生活開銷，因此建議公校和教育機構可適當調整對教師的規定。

華府 公校 疫情

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