在家自學驟增 費郡公校入學人數降幅5.4%創新高

維州最大的費郡公校今年入學人數連續第二年下降，且今年降幅創新高，達5.4%。（費郡公校提供）

維州 最大的費郡公校 (FCPS)入學人數(enrollment)，今年連續第二年下降，且降幅達5.4%，寫下歷史新高紀錄，統計顯示，維州整體入學人數減少最多的是學前班兒童，降幅為8.6%，而在家自學(home-school)的人數驟增，比新冠疫情 前增長逾40%。

維州教育廳(VDE)的數據顯示，自新冠疫情以來，費郡公校系統已少了4萬6000名學生，而今年入學人數減少逾1萬人，降幅創紀錄達5.4%；維州第二大規模的威廉王子郡公校(Prince William County)今年也少了2135名學生，降幅2.3%，第三大的勞登郡公校(Loudoun County)少了2499名學生，降幅2.9%。

數據顯示，維州各地公校系統中，入學人數減少最多的是學前班(preschool)兒童，比2019年秋季少了8.6%，幼稚園人數減少5.8%，教育官員指，這可能也與維州允許家長推遲一年給兒童註冊幼稚園有關。

相應的在家學習(home-schooling)人數增長迅速，包括有特別宗教信仰或身體需要者，2019年這類學生有4萬4000名左右，2020年驟增至6萬5000人，今年新冠疫苗普及，各郡學校重啟實體教學，全州居家學習人數的增速稍微放緩，但仍有6萬1873人選擇在家自學，該數字比疫情前多逾40%。

維州教育廳發言人派爾(Charles Pyle)表示，雖然入學人數與州府提供各校的資金密切相關，但由於學生人數減少主要是新冠疫情所致，因此各地公校目前在財務預算上不會受太大影響。