運輸延宕 華府假日市集部分攤商沒貨可賣

由於全球供應鏈危機持續，且貨物運輸延宕，華府市中心假日市集的部分攤販開幕已十多天，展櫃仍然空空如也。（取自市集官網）

由於全球供應鏈 危機持續，貨物運輸延宕，不僅影響商家、餐館，近日也導致華府 市中心假日市集(Downtown Holiday Market)的部分攤販，在開幕十多天後，因展櫃空空如也，至今仍無法正常營運，一些從外地來華府的遊客，到市集逛結實，看到這種場景也感到遺憾。

華府第17屆市中心假日市集從11月19日開幕，將持續進行到12月23日，不過開幕十多天，仍有部分攤販尚未擺出特色商品，主要原因是全球供應鏈危機以及交通運輸等問題。

在假日市集上展示陶瓷公益的尼柯爾(Sarah Nickel)說，今年獲得黏土、釉料等必要材料變得越來越困難，「全美各地都面臨貨物運輸問題，無論是採購安排還是人員分配都不太順利。」

負責該市集另一個攤販的福斯特(Elise Foster)希望消費者們能「多點耐心」，她表示年底假日本 就是物流緊張的季節，今年情況更特殊，「每個業主都在盡最大努力穩定庫存，希望消費者多點理解和耐心。」

雖然供應和運輸壓力較大，但許多供應商仍鼓勵民眾在市集上向當地藝術家購買商品，不僅能看到現場展品，也能避免網購需長時間等待發貨甚至還可能缺貨的問題；此外市集攤販主、華府當地藝術家馬修斯(Sarah Matthews)也表示，「在市集購買特色手工藝品，也是節假日送禮的好選擇。」

華府市中心假日市集具體位於8街和F街交口，每天中午12時開放至晚上8時，延續至12月23日，12月6日關閉一天，詳情可登錄https://bit.ly/3pfwo3l。