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因應通膨 華府餐館增收3%-5%費用 名稱不一引質疑

記者張筠／華盛頓報導
面對日益增長的薪資，以及由通貨膨脹導致的食材成本飆升，華府越來越多餐館近日開始向消費者收額外費用。（記者張筠 / 攝影）
面對日益增長的薪資，以及由通貨膨脹導致的食材成本飆升，華府越來越多餐館近日開始向消費者收額外費用。（記者張筠 / 攝影）

面對日益增長的員工薪資開銷，以及由通貨膨脹導致的食材成本飆升，華府越來越多餐館近日開始向消費者收取額外費用，多數民眾理解餐館業主的作法，但也有不少人因餐館對額外費用的說法不一，因而質疑該筆費用的透明度，並要求業主列出明細。

華府部分餐館將額外費用列為「手續費」(processing fee)、「政府要求附加費」(government mandates surcharge)等，額度在3%左右，但也提供消費者申請豁免的權力；有民眾在Doi Moi用餐後發現被多收3%的「政府要求附加費」，覺得不合理而申請免除此額外費用，但該顧客後來通過增加小費的方式來支持餐館生意。

華府Founding Farmers集團的聯合業主西蒙斯(Dan Simons)表示，餐館業主在選擇增收這類費用時，所使用詞彙時需要非常謹慎，「目前大家面臨相似的困境，薪資和物價上漲、供應鏈緊張等，所有餐飲從業者都在尋找解決方案」，但他表示未來若能將附加費用的名稱統一，消費者們更容易理解和接受。

西蒙斯的餐館Restaurant Recovery Charge目前增收5%的費用，但若消費者提出申請則可予以免除，他表示，目前僅4%的顧客申請免除該費用。

不過也有業主擔憂附加費用會導致顧客減少，Chef Geoff’s Restaurant Group集團的崔西(Geoff Tracy)理解其他業主增收費用的作法，但他計畫到2022年再調高餐廳的整體費用，「現在增收費用沒有統一的名稱，容易混淆消費者，也可能影響他們的用餐心情，等明年多數民眾都習慣物價上漲的趨勢後再調整，可能會更妥當。」此外他也表示，增收額外費用只是短期、應急的解決方案，其實無法真正補貼不斷升高的經營成本。

崔西的擔憂並非無中生有，有民眾不滿餐館增收費用卻不給明確理由，並在社交媒體上抱怨用餐體驗；此外西蒙斯也表示，根據物價來調整部分菜品的費用，也不一定能真正幫助餐館補貼額外開銷，「比如消費者若看到平時點的牛排上漲幾塊錢，則可能就會轉而選擇定價較低的義大利麵，所以最終餐館收入並不會增加。」

此外還有餐館通過自動添加小費來補貼經營成本，維州水晶城(Crystal City)The Freshman近期開始向顧客收取15%的「平等薪資費」(Fair Wage Fee)，該店業主表示這部分收入直接用於補貼員工薪資，額外小費也將均分給所有員工。

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