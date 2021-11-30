哈維郡首位亞裔警長 明年元旦上任

馬州哈維郡首位具有亞裔背景的警長德爾將於2022年1月1日上任。（郡府提供）

馬州哈維郡(Howard County)郡長鮑爾 (Calvin Ball)29日宣布，新警長德爾(Gregory Der)將在2022年1月1日上任，接替逾30年經驗的前警長邁爾斯(Lisa Myers)職位的他，也是哈維郡首位具有亞裔背景的警長。

德爾2017年已從哈維郡警察 局退休 ，退休前他有19年的從警經驗，曾擔任過學校警察專員(school resource officer，簡稱SRO)、人質談判官、財產犯罪偵探、火災與爆炸案調查員等，期間他獲得眾多獎項和表彰，業務能力出色。

德爾從警察局退休後，擔任馬州消防局副局長，拉近執法、應急人員與民眾之間的關係，哈維郡郡長鮑爾稱德爾理解社區的多元性以及獨特性，他始終致力於加深一線應急人員的社區間的聯繫，提升民眾生活質量，也讓執法人員的工作更高效，這也是哈維郡與眾不同的特色之一。

德爾將於2022年1月1日上任，成為哈維郡首位具有亞裔背景的警長，此前哈維郡警長為邁爾斯，她2019年被任命警長，從警經驗超過30年，也是哈維郡首位非裔、首位女性警長。

鮑爾表示，邁爾斯讓該郡的警務工作更透明，甚至成為全國榜樣，她還推動警務工作與先進科技的結合，提高辦案效率；數據顯示，哈維郡各項犯罪自2017年起，包括搶劫、嚴重襲擊、入室盜竊、竊車等都持續下降。