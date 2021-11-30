變種病毒威脅加劇人手短缺 大華府商家掙扎

大華府不少商家員工考慮離開與人頻繁接觸的服務業，加劇各行業人員短缺的問題。（記者張筠 / 攝影）

華府 解除室內口罩 令不足一周，在南非發現的新冠Omicron新病毒株，再次給大華府民眾和官員的防疫和生活蒙上陰影，疫情 反覆讓業主失去希望，甚至有員工考慮離開與群眾頻繁接觸的服務業，加劇許多行業的人員短缺問題，部分郡市這幾天則陸續宣布收緊防疫規定，準備應對新一波疫情。

研究顯示，變種的Omicron新病毒株可能傳染性更強，這讓大華府的多數商家擔憂疫情再度升溫將再次重創生意，華府市中心理髮店業主布萊恩特(Lesley Bryant)表示，「從去年疫情爆發之初，我們就一直處於擔憂、恐慌之中，現在已成為一種生活狀態。」

疫情持續兩年來，大華府各地對防疫的限制也不斷變化，維州從今年5月起不再要求戴口罩，但部分政府大樓仍規定要戴口罩；華府上周剛撤銷室內口罩令，雖然市議會眾多官員批評此決定過早且過於草率，但市長包瑟(Muriel Bowser)回應表示，商家可按情況自行決定是否繼續維持口罩令。

大華府許多員工因疫情反覆而選擇辭職，部分小企業主對疫情可能再惡化並不驚訝，但均感到非常倦怠，商家稱，過去20多月一直在平衡利益和保護員工安全之間掙扎，基本沒有精力專注在提升服務和產品質量，甚至喪失了當初創業時的雄心壯志。

雖然華府部分商家為市府放寬口罩令歡呼，市中心的體育館Capital One Arena也不再要求球迷戴口罩，但絕大部分業主仍要求消費者和員工戴口罩，並對市府撤銷口罩令的決定持保留意見。

布萊恩特表示，過去一年半從未放鬆口罩規定，她甚至要求員工在冬天戴雙層口罩，以應對流感和新冠的雙重威脅，此外她說，若疫情升溫，變種病毒威脅加劇，作臉、刮鬍子等消費者無法戴口罩的服務將改為預約形式或暫停。

北維州從夏季開始就將口罩規定改為建議而非強制，但官員以及健身、美容美髮、餐館等業主都密切關注疫情走向，亞歷山卓市健身業主羅布斯(Paul Roberts)說，幾個月前該健身房實行「沒有接種，不能進入」的規定，顧客因此流失了10%，「但為避免健身房成為高傳染地，我們只能犧牲生意。」