Omicron恐已社區傳播 馬州多郡收緊防疫

馬州部分郡市近期再度收緊防疫政策，規定民眾無論接種狀態，在室內都須戴口罩。（記者張筠 / 攝影）

新冠Omicron 新病毒株在世界各地不斷傳出病例，雖然目前北美第一個Omicron病例在加拿大，但馬里蘭大學(UMD)傳染病學者史蘭克(Gregory Schrank)表示，極有可能美國境內已有尚未發現的確診，該變種病毒很可能已在社區傳播(community transmission)，馬州部分郡市近日則收緊防疫 政策，並向民眾重申戴口罩 和接種疫苗的重要性。

史蘭克表示，歐洲部分確診Omicron病毒的民眾，近期並沒有到南非的經歷，說明社區傳播已經存在，「若美國現在出現Omicron的確診病例，我一點也不驚訝。」因此提醒民眾在防疫上不要鬆懈。

基於目前研究成果，專家學者對Omicron變種病毒了解很有限，也難以斷定現有疫苗對該病毒的防護性，約翰霍普金斯大學公衛學院病毒學者佩科斯(Andrew Pekosz)預計，了解此變種病毒至少還需數周，「若要看該病毒傳播速度是否更快，至少需要觀察一到兩周。」

不過史蘭克也表示，美國新冠疫苗普及，補強針的接種工作也在推進，這些對打擊疫情仍有幫助，他說，戴口罩和接種疫苗仍是應對變種病毒的最佳方式，定期接受檢測則是第三層防護，也能幫助醫療官員、學者追蹤病毒擴散情況，以便執行有效防疫工作。

史蘭克說，疫苗共享是各國各地對抗新冠疫情的有力方法，如此才能抑制病毒不斷變異，也能幫助各地民眾建立對新冠病毒的免疫系統。

馬州人口集中的蒙郡(Montgomery)和喬治王子郡近日也陸續收緊防疫政策，喬治王子郡(Prince George’s County)郡議會29日決定延長室內口罩令至少至明年初，無論接種狀態，所有兩歲以上民眾在公共場所都須戴口罩，這已是郡議會第15次投票延長防疫政策，官員表示，疫情反覆還是謹慎一點比較好。

蒙郡郡長艾瑞奇(Marc Elrich)表示，口罩是對新冠病毒的「第一層防護」，蒙郡20日剛收緊口罩令，艾瑞奇也說，若馬州出現Omicron病例，蒙郡將進一步收緊防疫規定，例如要求民眾到餐館用餐須出示接種證明等，「公衛專家和民選官員在防疫工作上應對民眾坦誠客觀，不能僅考慮經濟復甦或生活便利而過早放寬防疫。」