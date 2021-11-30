聖誕季消費 留意6常見詐騙

專家提醒民眾在節假日注意網路消費安全，避免追求優惠折扣而被騙走財產或個人資訊。（記者張筠 / 攝影）

商業信譽局(Better Business Bureau，簡稱BBB)近日羅列六種常見的消費詐騙 手段，提醒民眾在聖誕季注意消費安全，保護個人資訊，避免為追求折扣而落入陷阱，損失財產。

1. 社交媒體上具有誤導性的廣告及彈窗內容

許多廣告以商品促銷、團購、慈善活動等方式吸引消費者點擊瀏覽，但實質上是騙取個人資訊，專家建議民眾在看到有興趣的商品或服務廣告時，可從網路上搜索研究該公司，了解產品及服務內容，或上BBB網站閱讀評論，避免直接點擊廣告被引到不相關的頁面或資訊被竊。

2. 社交媒體上的禮物交換及活動推廣

新冠疫情 後民眾習慣線上活動，但也因此導致網路詐騙增加，詐騙團伙在社交媒體上可能以「交換禮物」為幌子，騙取民眾的錢財或禮品，也會誘導消費者提供家庭地址、電話等個人信息。

3. 下載節日主題app時須注意隱私安全

節日主題的app種類繁多，包括兒童遊戲、節日慶祝、禮品交換等類型，但專家提醒民眾在下載和使用各種app時要注意默認設置，防止個人信息洩漏，此外免費app可能包含更多廣告信息，惡意插件或軟體也更容易藏在其中，民眾使用需多加防範。

4. 關於帳戶被盜、貨物送達等的虛假警報

詐騙軟件可能會給消費者發送虛假短信、郵件或電話，稱亞馬遜 、PayPal、Netflix或銀行帳戶被盜，需要消費者更新個人信息或點擊鏈接來確認身分等，此外還有包裹送達的虛假通知等，專家表示，若收到相似警報，需格外謹慎。

5. 免費禮卡或禮券

詐騙和釣魚信息常用「免費」或誘人折扣來讓消費者上鉤，專家提醒民眾不要為貪便宜而損失財產或個人資訊，力度過大的優惠和促銷多數都存在安全隱患。

6. 節假日的臨時工作崗位

疫情後許多民眾急於尋找工作機會，詐騙團體趁虛而入，利用工作機會的廣告來騙取個人信息，專家建議民眾從專業的求職網站搜索，不要點擊普通網頁或社交媒體上的工作廣告。