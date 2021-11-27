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華府打擊暴力 舉報非法槍枝最高獎金5000元

記者張筠／華盛頓報導
華府今年凶殺案增13%，但市警面臨人手不足問題，呼籲民眾協助打擊槍枝暴力。（記者張筠 / 攝影）
華府今年凶殺案增13%，但市警面臨人手不足問題，呼籲民眾協助打擊槍枝暴力。（記者張筠 / 攝影）

華府市警局近日公布數據顯示，今年全市已累計200宗凶殺案，創2004年以來的新高；為打擊槍枝暴力，市府呼籲民眾協助警方查繳非法槍枝，提供有關情報幫助警方逮捕非法持槍者或犯罪分子，最高可獲5000元。

上次華府凶殺案破200宗是在2004年，共248起；2019年共有166起，去年有198起，近兩年槍枝犯罪明顯升溫；華府市議員艾倫(Charles Allen)表示，其他類型的犯罪都在減少，但槍枝暴力問題嚴峻，華府雖有嚴格的槍枝法案，要徹底消除槍枝暴力需要更嚴格的執法以及民眾配合。

華府警察工會(DC Police Union)近日也要求市議會增加資金和人力支持，表示今年全市凶殺案增長13%，去年增長20%，連續兩年顯著增長令人擔憂，部分地區暴力犯罪驟增，包括持槍搶劫、劫車盜竊等，而自去年6月至今，華府有400名警員離職，全市警力不足3400人，數量是近十年來最低，該工會也表示，限縮警務資金對公共安全沒有好處。

為打擊槍枝暴力，華府警長康提(Robert Contee)近日宣布新計畫，呼籲民眾協助執法，凡向警方提供信息並幫助警方逮捕非法持槍者的個人，可獲2500元，若提供與幽靈槍枝(ghost gun)有關的情報，可獲得5000元獎賞。

康提表示，該打擊槍枝暴力的計畫將持續至今年底，旨在「讓槍枝從街道消失」，民眾可撥打(202)727-0900或短信至50411提供匿名情報。

數據顯示，華府警方繳獲的槍枝有25%涉及多項犯罪案件，執法官員表示，這說明民間有很多非法槍枝交易和犯罪。

華府 暴力犯罪 警察

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