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助小商家振興生意 大華府周六促銷啟動

記者張筠／華盛頓報導
華府喬治城的小商家周六活動約有35家店面參與，商店、餐館、咖啡廳將在27日提供特別折扣、禮卡優惠、抽獎、滿額送禮等促銷。（記者張筠 / 攝影）
華府喬治城的小商家周六活動約有35家店面參與，商店、餐館、咖啡廳將在27日提供特別折扣、禮卡優惠、抽獎、滿額送禮等促銷。（記者張筠 / 攝影）

華府節假日的「小商家周六」(Small Business Saturday)今(27日)啟動，此活動自2010年起，每年感恩節後舉行，最初旨在幫助小商家從經濟大蕭條恢復，如今新冠疫情，大華府各商家更將此視為振興生意、促進消費的好機會。

華府喬治城小商家周六優惠(Georgetown Small Business Saturday Promotions)

約35個商家參與，包括商店、餐館、咖啡廳都將在27日提供特別折扣、禮卡優惠、抽獎、滿額送禮等促銷，其中包括多家藝術品賣家、服裝精品店、酒類飲品等，商家們也將佈置節日裝飾，拉開冬季市集序幕。

亞歷山卓市將在11月26日至12月2日推出第二屆「小商家周」，除消費折扣，還有現...
亞歷山卓市將在11月26日至12月2日推出第二屆「小商家周」，除消費折扣，還有現場音樂會、戶外表演及假日市集。（記者張筠 / 攝影）

維州亞歷山卓市(Alexandria)

亞歷山卓市即日起至12月2日推出第二屆「小商家周」(Shop Small Week)，促銷及折扣活動覆蓋感恩節後的「黑色星期五」(Black Friday)和「網購星期一」(Cyber Monday)，參加此活動的50個商家主要集中在老城區(Old Town)和Del Ray區，老城區King街附近也有現場音樂會和戶外表演，還有30多家店面在Port City Brewing Company旁的停車場擺攤，打造假日市集。

華府小商家促銷網站DC Shop Small

華府的Mallory Shelter銀飾公司去年4月推出華府小商家促銷網站，專門協助小商家在消費淡季時經營生意，匯總促銷信息和折扣優惠，為100多家商店帶來近20萬元收入。今年該公司繼續運營，公布本地商家、餐館的最新優惠，該平台將持續更新至明年1月，歡迎各商家註冊加入，與消費者建立緊密聯繫，網址：https://bit.ly/3r5hrmS

市府小商家發展局促銷平台Made in DC

市府小商家發展局(DSLBD)自2016年為本地350間商家建立促銷平台，根據不同類別將商家歸類，展示華府本地小眾設計品牌、特色珠寶店、對環境友好的服飾店家、手工藝品，以及能代表多元生活態度的餐館、飲品店、咖啡廳等，方便消費者了解華府商店，也為小商家業主提供曝光機會。平台網址：https://bit.ly/3l2i2C4

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