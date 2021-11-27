維州首例 1青少年染疫引發炎症反應綜合症不治

維州 衛生廳26日表示，北維州一名十多歲的青少年，感染新冠肺炎後，出現炎症反應綜合症(inflammatory syndrome)而不幸死亡，這也是維州首個炎症死亡病例；衛生官員藉此機會再度呼籲，如果還沒有施打疫苗 ，應盡快去打，並在聚會較多的節日季戴好口罩 。

州衛生廳指出，該青少年是因感染新冠後產生「多系統炎症反應綜合症」(multisystem inflammatory syndrome)病逝，其年齡在10至19歲之間，住在威廉王子郡(Prince William)。

截至本月初，全美有超過5526宗「多系統炎症反應綜合症」的兒童及青少年病例，其中48人死亡；聯邦疾病防治中心(CDC)的數據顯示，維州該病例有111宗，馬州有100至149宗病例，華府則有25至49宗。

「多系統炎症反應綜合症」的患病症狀與川崎氏病(Kawasaki Disease)類似，可能出現持續高燒、發疹、腹痛、嘔吐、皮膚顏色變化、難以進食、呼吸急促、胸痛、心跳加速，最終心跳停止，或造成兒童的心臟、肺部、腎臟等其他器官出問題。

州衛生廳廳長奧利弗(Norman Oliver)說，「這一悲傷消息讓我們極為震驚，我們對孩子的家人友人深感同情。」他並呼籲沒接種的家庭盡快打疫苗，假日期間戴口罩。