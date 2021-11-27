懲戒拒打疫苗教職員 大華府公校系統不同調

大華府各公校 系統近期開始對無視新冠疫苗 要求的教職員採取紀律處分等措施，有些教職員被要求休假，還有至少一人遭解雇，但也有公校系統因擔心更多教職員因此離職，加劇人手不足問題，而放寬施打規定，允許以定期檢測 代替接種。

馬州最大的公校系統──蒙郡公校共有2萬4600多名教職員，發言人克萊姆(Chris Cram)說，至今460多名教職員還沒上報接種狀態，校方已發出斥責信(reprimand)，這些員工也將因此被扣掉一天的薪水。

不過略施懲戒的同時，蒙郡公校也放寬強制疫苗要求，允許教職員用每周提交檢測結果取代打疫苗，克萊姆說，「若教職員也不遵守每周做檢測，則有進一步懲罰。」

他說，該校教職員接種率達95%，但鑑於教師短缺問題持續，公校系統也需繼續和未接種的教職員協商方案，確保他們理解控制病毒傳播手段的重要。

自今秋各公校系統恢復實體課以來，也都相繼要求教職員在11月中旬前完成接種，絕大多數公校系統還允許未接種的教職員，通過每周提交陰性檢測結果作為替代方案。

而在馬州喬治王子郡公校系統，近期剛有一名員工因沒遵守接種要求被解雇，另有許多教職員因類似原因被要求休假。

該公校發言人梅根‧加布雷塞拉西(Meghan Gebreselassie)說，具體多少人因此「被休假」由各校自行決定，但公校系統對不遵守規定的教職員，將採取從口頭警告到解雇等一系列的懲戒措施。