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懲戒拒打疫苗教職員 大華府公校系統不同調

記者羅曉媛／華盛頓報導

大華府各公校系統近期開始對無視新冠疫苗要求的教職員採取紀律處分等措施，有些教職員被要求休假，還有至少一人遭解雇，但也有公校系統因擔心更多教職員因此離職，加劇人手不足問題，而放寬施打規定，允許以定期檢測代替接種。

馬州最大的公校系統──蒙郡公校共有2萬4600多名教職員，發言人克萊姆(Chris Cram)說，至今460多名教職員還沒上報接種狀態，校方已發出斥責信(reprimand)，這些員工也將因此被扣掉一天的薪水。

不過略施懲戒的同時，蒙郡公校也放寬強制疫苗要求，允許教職員用每周提交檢測結果取代打疫苗，克萊姆說，「若教職員也不遵守每周做檢測，則有進一步懲罰。」

他說，該校教職員接種率達95%，但鑑於教師短缺問題持續，公校系統也需繼續和未接種的教職員協商方案，確保他們理解控制病毒傳播手段的重要。

自今秋各公校系統恢復實體課以來，也都相繼要求教職員在11月中旬前完成接種，絕大多數公校系統還允許未接種的教職員，通過每周提交陰性檢測結果作為替代方案。

而在馬州喬治王子郡公校系統，近期剛有一名員工因沒遵守接種要求被解雇，另有許多教職員因類似原因被要求休假。

該公校發言人梅根‧加布雷塞拉西(Meghan Gebreselassie)說，具體多少人因此「被休假」由各校自行決定，但公校系統對不遵守規定的教職員，將採取從口頭警告到解雇等一系列的懲戒措施。

公校 檢測 疫苗

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