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亞裔生未列「非少數族裔」？ 馬大歸類惹議 亞裔生反彈

記者張筠／馬州報導
馬里蘭大學2021年秋季的註冊新生白人占45%，亞裔次之，占20.3%，非裔為11.8%，西語裔占10.2%。（取自馬里蘭大學官網）
馬里蘭大學2021年秋季的註冊新生白人占45%，亞裔次之，占20.3%，非裔為11.8%，西語裔占10.2%。（取自馬里蘭大學官網）

馬里蘭大學(UMD)近日在一份展示新生多樣性的幻燈片中，未將亞裔歸為少數族裔，而是與白人學生歸為一類，引發爭議和批評，校方表示此分法旨在突出代表性不足的群體，並表示在提到「少數族裔學生」時，是包括亞裔學生的。

馬里蘭大學校長派恩斯(Darryll Pines)本月在一場向該校學生會分享新生多樣性的演講中展示一份幻燈片，總結近四年的新生錄取率和入學數據，該幻燈片將學生分為「除亞裔之外的少數族裔學生」(Students of color minus Asians)以及「白人或亞裔學生」(White or Asian students)，引發爭議和不少亞裔學生的反彈，他們感覺自己被排除在少數族裔之外。

馬里蘭大學隨後通過聲明表示，此分類旨在突出學校中代表性不足的學生群體，強調馬里蘭大學一直以來僅占11%或更少比率的學生群體，包括非裔、西語裔、美國印第安或阿拉斯加原住民、夏威夷島民和其他太平洋島民，以此讓師生更了解當前的學生組成；校方也澄清，在提到「少數族裔學生」時，是納入亞裔學生的，並稱2021年入學的新生中，少數族裔占比很高，其中也包括亞裔學生。

但部分亞裔學生表示，此分類弱化族裔差別，甚至無視了亞太裔之間的差異以及該族裔面對的困難和付出的努力，帶有明顯偏見；學生們說，亞裔中有許多人來自低收入、資源較缺乏的地區，代表性不夠，需要校方更多關注。

馬里蘭大學南亞裔學生協會(South Asian Student Association)主席卡爾拉(Anish Kakarla)表示，「學校在想要體現多元化的時候以我們為例，但在不想要多元化的時候就不算我們了。」

馬里蘭大學亞裔學生組織(Asian American Student Union)負責外部事務的聯合副主席武曼達(Amanda Vu，音譯)也說，此分類正如將亞裔描繪成「天菜」，無視歷史上亞裔群體受到的種族歧視，同時也抹去了亞裔文化的多樣性，「彷彿是在說我們(亞裔)表現很好，和白人很親近、相似......這真的令人沮喪。」

馬里蘭大學亞裔研究所的教授王真霖(Janelle Wong，音譯)表示，雖然該幻燈片的措辭和分類傷害帶亞裔社區，「但我們也需從中關注到代表性不足的群體，所面臨的公平性問題。若無法平等對待各族裔，所有群體都將受到傷害。」

根據馬里蘭大學官網報告，2021年秋季的註冊新生白人最多，占45%，亞裔次之，占20.3%，非裔為11.8%，西語裔占10.2%。

亞裔 非裔 低收入

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