避免受益人指定的錯誤及退休促進法的影響

張文進博士理財講座將討論『避免受益人指定的錯誤』及『退休促進法對退休規劃和遺產規劃的影響』

正昇財務顧問公司總裁張文進博士，將於12月舉辦3場網絡理財講座，從上午10時30分至12時30分止。請預先報名，電話: 301-928-9573或電郵: [email protected]。報名後，我們會發送網絡連接給您。

12月4日張博士將討論“避免受益人指定的錯誤”。在過去的幾個月裡，財富轉移出人意料地激增，因為許多人死於意外疾病的時間比他們原本可能的要早得多。生活中的意外事件可能會給未來帶來很大的不確定性。許多人對死亡率的激增毫無準備，也沒有準備好以最有效的方式將他們的財富轉移給他們想要的受益人。了解如何指定受益人有助於為不確定的情況帶來更多確定性。

不同的資產以不同的方式傳遞給繼承人。例如，共同持有的房地產將在共同所有者死亡時通過法律轉移給倖存的共同所有者。個人財產，如汽車，通常會通過遺囑或信託安排轉移給繼承人。 對於這些資產，幾乎不可能指定受益人。 這些資產歸屬為遺囑認證資產。

遺囑認證資產是指在某人去世時個人擁有的任何資產。 這些可能包括車輛、家居用品、珠寶和藝術品等。 這些資產被稱為遺囑認證資產，因為它們必須受到法院的監督和處置。在許多司法管轄區，這可能會導致延誤和額外費用。最後，遺囑認證是一個公共程序，任何願意前往當地法院的人都可以隨時獲得遺囑認證文件。

非遺囑認證資產通常通過使用信託或指定受益人傳遞給繼承人。通常，年金、IRA 和人壽保險 等資產是通過合同條款並避免遺囑認證程序的資產，並且通常不受遺囑或信託條款的影響。 這些在此之前將被稱為“合同”。 此類合同的所有者將被稱為“所有者”。

如果執行得當，受益人指定是一個以最有效的方式將財富留給繼承人的最可靠方式之一。還可以為許多可能發生的事情做計劃，例如現有受益人的死亡或新受益人的誕生。 要了解這些名稱的工作原理，必須了解以下術語。

主要受益人是第一個從資產中獲得任何收益的個人或實體。第二順位受益人是在沒有尚存的主要受益人的情況下獲得合同收益的受益人級別。主要受益人或第二順位受益人可能有一位或多位。

Per Stirpes是“按根或按代表”的分割遺產的方法，指定受益人的後代將在他們之間平分受益人的份額。Per Capita是“由人頭或根據人數”來分割遺產的方法，換句話說，如果指定受益人的親屬先於所有者去世，只有倖存的受益人才能平分已故祖先的遺產，而已故指定受益人的後代將一無所獲，

信託作為遺產規劃工具。信託不能是IRA或合格計劃的所有者，但可以是受益人。如果是這樣，則應諮詢律師以確定合格的信託是否會滿足客戶的分配目標。雖然信託可能是不合格年金的所有者和/或受益人，但這種安排有利有弊。在考慮進行此類安排時，應諮詢合格的遺產規劃律師。

結論是如果一個人要確定他的願望在死後會被確切的執行，受益人的指定將提供某種程度的確定性。

12月11日是『投資 理財問答會』，這是為您特別設計的單元，您可以詢問有關退休，投資，社安金，遺產規劃和保險的各種問題。

12月18日講座的主題是“退休促進法對退休規劃和遺產規劃的影響”。2019年12月19日國會通過了退休促進法，該法案的目的是幫助美國家庭在經濟上做好可靠的退休準備。但有些更改影響您原有的退休規劃和遺產規劃。

張博士將討論：1）有關延領退休金 ，所需最低退休金領取，70歲之後的退休金存款，合格的慈善捐款的新退休規則和非退休金年金的延領策略；2）退休促進法如何改變您的退休規劃；3）退休促進法對您遺產規劃的影響。

退休促進法的一項重大變更是修改受益人延領退休金的規則，新法是受益人必須在10年內將繼承的退休金全額取出。這與大多數人原先所設定的延領退休金有很大差別，您需要了解這些新規則以及如何做準備？

講座會將討論幾種策略。其中之一是採用終生收入年金並有死亡還本的年金。這類型的年金為您提供終生收入，以滿足最低退休金領取的要求，同時也為您在市場下跌時提供一致的穩定收入。 此外，還本的死亡理賠非常適合您的遺產規劃。

退休促進法修改了延領退休金的規則，但是新法並沒有改變非退休金年金的延領規則，仍然可以延領既得的獲利。 非退休金年金的獲利，在死亡發生時，受益人可以將全數的年金轉換成非退休金年金延領策略， 以延領獲利及延交所得稅，並通過年金的延稅來繼續增長年金。

羅斯退休金轉換策略可能是轉移資產的另一種出色策略，尤其是不需要靠領取退休金過活的人來說，如何使用羅斯退休金轉換策略來增加資產，以達高效資產轉移是重要的課題。

人壽保險是另一個資產轉移的好策略。混合型人壽長期護理保險是一種人壽保險，附加上長期護理保險的功用。當您需要長期護理時，保險公司將支付所需的長期護理費用，直到保險金額用完為止。如果沒有使用長期護理就離世，保險公司將支付受益人全部保險金額。基本上，您將獲得全額保險金，不論是用於長期護理或死亡撫卹金。此規劃的優勢是在需要長期護理的情況下仍能保留退休資產，且人壽保險的死亡撫卹金無需繳納所得稅， 這是遺產規劃的一大優勢。

對於不需要依靠RMD生活但仍需提取RMD的人， 您可以考慮使用一部分的RMD來購買混合型人壽長期護理保險。 好處之一是在您需要長期護理的情況下，保險公司將支付所需的長期護理費用，您退休資產可免於用於長期護理而獲得保障。 如果死亡發生，死亡理賠也會增加您的資產轉移。

退休促進法只影響您的受益人，而不影響您，沒有stretch IRA並無想像的那麼可怕。重要的是，如何利用不同投資產品的特性來安排您的退休計劃或遺產計劃，可能是應付退休促進法的關鍵。

*註冊首席顧問透過獨立金融集團(IFG)提供證券及諮詢服務，IFG是註冊經紀交易商和註冊投資顧問， FINRA/SIPC成員。正昇財務顧問公司並非IFG附屬機構。投資者應了解投資並不能保證盈利或保本。所有年金合同保證，包括死亡撫卹金和年金支付率，均受發行保險公司的索賠支付能力和財務實力的約束。轉換為羅斯IRA通常需繳納全部稅款。轉換之前，請考慮您的稅階將如何影響結轉的整體利益。轉換後的收入可能會使您進入更高的稅級。通常建議用傳統IRA以外的資金支付轉換稅。