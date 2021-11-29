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波特那&蘇爾律師事務所談10件車禍後應該做和不應該做的事項(上)

本報華府訊
波特那&蘇爾律師事務所專業團隊及中文法律助理，竭誠為您服務。
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波特那&蘇爾律師事務所(Portner & Shure, P.A.)服務華府25年，法律經驗豐富，已經為無數客戶，取得了合理賠償。律師事務所專精案件包括交通事故、人身傷害、刑事訴訟、工傷、醫療訴訟及移民咨詢等。律師事務所有專人與保險公司連繫，精通國語、廣東話、韓語、越南語、英語和西班牙語，幫您對外交涉，免費給予您諮詢。現在，跟大家討論10件車禍後應該做和不應該做的事項。

車禍是帶來壓力的，車禍的人通常會忘記最有用的證據，會在現場和之後的幾天內犯下錯誤。為了幫助您避免這些失誤並使您的康復盡可能順利，我們現在總結了這 10 件車禍要注意的事項。

1. 報警及獲取警方報告

在撞車後報警是您可以為賠償所做的最好的事情之一，一份警方報告顯示了撞車的事實和涉案人員。這向保險公司證明，您索賠的原因是發生了車禍，並因此造成了您的受傷。  

2. 不要在沒有交換對方資料的情況下離開

這往往是司機在撞車後，可能犯的最嚴重的錯誤。以前從未發生過車禍的人，往往會恐慌，並忘記他們應該做什麼。有些時候，對方司機迫使他們停止收集對方資料或完全忘記交換保險資料。  

理想情況下，您應該在離開事故現場之前，從對方司機那裡獲得以下資料：姓名、駕駛執照號碼、保險公司、保險單編號、電話號碼和電子郵件、車牌號碼、車禍的圖片。

如果對方司機不和你說話或他們試圖逃離現場，請確保你得到他們的車牌號碼和車禍的照片。如果您遇到車禍，對方司機沒有交換資料就逃跑，請立即聯繫律師。  

3.去看醫生

車禍發生後，不要回去工作或回家放鬆。您應該直接去醫院或醫生診所，這取決於您受傷的嚴重程度。立即去看醫生是您識別、記錄和治療受傷的最佳機會，以免傷勢變得更糟。

4.不要等到你的傷勢惡化

有些時候，撞車後腎上腺素激增會讓你麻木到你受傷的全部程度，這導致一些人相信他們沒有受傷，直到他們在幾天後出現症狀和疼痛。

如果你等著看醫生，你的傷會更難治療，保險公司甚至可能會質疑是否是車禍造成了你的傷害。事故發生後立即去看醫生總是更安全，即使你沒有立即感到疼痛。(由於篇幅所限，下次再續談)

如果您或您所愛的人在車禍中受傷，那麼聘請一位經驗豐富的律師陪伴在身邊至關重要，立即致電：馬州：240-345-3150；維州：703-916-1227，或上中文網站：www.ChineseAccidentAttorney.com與波特那&蘇爾律師事務所聯繫，免費諮詢您的案件，不勝訴，不收費。律師事務所擁有精通國語、廣東話、韓語、越南語、英語和西班牙語的工作人員。波特那&蘇爾律師事務所獲得Google Reviews 五星的好評，可見其服務獲得大家的肯定及讚賞。

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