降低節日酒駕風險 馬州發送10元Uber優惠

假日季喝酒增多引發酒駕等道路安全隱患。(記者羅曉媛╱攝影)

假日期間喝酒機會增多，為減少酒駕風險，馬州 推出價值10元的網約車 乘車優惠，24日下午4時起生效，直至明年1月1日午夜；馬州居民乘坐Uber時，只需輸入折扣碼「MAKEAPLAN2021」，就可少10元車費，每人最多可使用兩次這項搭車優惠。

該優惠項目由馬州交通廳(MDOT)與州長公路安全協會(GHSA)合作推出，將提供總計1000個Uber乘車的10元減免優惠，在24日下午4時至明年1月1日晚11時59分期間均可使用，Uber用戶可打開app，到左上角的Wallet菜單選擇「Promo Codes」，輸入折扣碼「MAKEAPLAN2021」，即獲10元優惠。

去年馬州因「不清醒駕駛」(impaired driving)導致了120人死亡，以及超過2600人受傷，即便疫情 期間路上車輛大減，仍有1萬4170人因酒駕或受藥物影響駕駛被捕，其中1345人是在感恩節和新年之間被捕。

GHSA執行主任艾德金斯(Jonathan Adkins)說，「已經有太多家庭因疫情不能在此假日季與家人團聚，若有更多人因酒駕、藥駕等完全可避免的原因失去生命就更悲劇了，我們希望幫助馬州提供安全便利的出行渠道。」

此外，今年假日季期間，馬州交通廳的道路安全辦公室也將持續透過臉書、Instagram、Waze等平台宣傳「清醒駕駛、提前計畫」，提醒公眾安全出行；有關安全出行的其他詳情可見：Uber.com/Safety。