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市集、燈展…大華府感恩節活動多

記者張筠╱華盛頓報導
公益長跑「SOME」在感恩節當天早上舉行第20屆活動，全程五公里，起點為華府的自由廣場。（取自活動官網）
公益長跑「SOME」在感恩節當天早上舉行第20屆活動，全程五公里，起點為華府的自由廣場。（取自活動官網）

雖然感恩節期間許多商家歇業，但大華府仍有許多活動供民眾選擇，包括博物館展覽、公益長跑、冬季節日市集、假日燈展等特色活動。

●博物館展覽

華府史密森尼學會多家博物館在感恩節當天推出特色展覽，包括藝術與工業博物館的新展「未來」(FUTURES)、國家非裔美國人歷史文化博物館關於非裔藝術家、詩人的特展、國家自然歷史博物館關於人類、生命發展的「Genome」展等。

●公益長跑

華府為解決飢餓和貧困問題的公益長跑「SOME」(So Others Might Eat)在感恩節當天早上舉行第20屆活動，全程五公里，起點為華府的自由廣場(Freedom Plaza)，此活動所募集的款項將為華府當地有需要的家庭解決住房問題、食物資源、醫療保健，民眾可通過線上或線下參加。詳情及註冊可登錄https://bit.ly/3CNyHiY

●假日主題秀

華盛頓芭蕾舞團(Washington Ballet)和邁阿密芭蕾舞團(Miami City Ballet)本周將分別在甘迺迪中心(Kennedy Center)和Warner劇院，帶來經典的芭蕾舞劇「胡桃鉗」；「美國達人秀」的半決賽選手希爾特(Lightwire Theater)本周末也將到維州的Fairfax Center for the Arts帶來新節目「A Very Electric Christmas」。

●冬季節日市集

華府市中心的節日市集(Downtown Holiday Market)將在感恩節後的周末啟動，70多家藝術品店、服飾珠寶店、古董古著店將擺攤打造冬季節日市集，此外還有特色小吃、飲品，以及現場音樂表演。華府喬治城(Georgetown)也將於27日推出「歐式戶外市集」，包括多種手工藝品和古董，該市集的部分收入將捐至華府國家兒童醫療中心(Children’s National Hospital)。

●華府聖誕燈展

號稱全球最大的耶誕燈展「Enchant Christmas」將於27日(周六)在華盛頓特區國民公園球場(Nationals Park)拉開帷幕，除了豐富多彩的燈展之外，民眾還能與耶誕老人合照、溜冰、逛市集，品嚐特色小吃。

號稱全球最大的耶誕燈展Enchant Christmas將於27日在華盛頓特區國...
號稱全球最大的耶誕燈展Enchant Christmas將於27日在華盛頓特區國民公園球場拉開帷幕。（取自活動官網）

華府 博物館 芭蕾

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