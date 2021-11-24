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居家新冠快篩包 馬州將發50萬個

記者羅曉媛／馬州報導
馬州將發放50萬個新冠快檢包。(取自亞培臉書)
馬州將發放50萬個新冠快檢包。(取自亞培臉書)

馬州州長霍根(Larry Hogan)24日表示，為拓寬各社區在假日季的新冠檢測渠道，將由州衛生廳(MDH)透過各地方衛生部門，向全州發放50萬個家庭式新冠病毒自行篩檢包，具體如何發放，各地方衛生部門將另做通知。

此批自行篩檢包是亞培(Abbott)的BinaxNow家庭式新冠病毒自行篩檢包，採取的是快速抗原檢測法，使用方法簡單，自己就能完成，每個自檢包可供一個人做兩次新冠檢測，但每次使用的間隔需在36小時以上，但不能超過三天；民眾可在家觀看網路說明，並在15分鐘後得知檢測結果。

若檢測結果呈陽性，即具傳染性，應立即尋求進一步醫療建議，馬州鼓勵使用自檢包的民眾無論陽性、陰性，都上報檢測結果，以此幫助馬州控制病毒傳播；使用自檢包的初次結果陰性者，需在間隔36小時之後再做第二次檢測，以避免「假陰性」；上報結果可通過亞培的手機app「Abbott NAVICA 」或網站https://www.mynavica.abbott，或致電1-855-634-6829。

霍根說，新冠檢測仍是保護人們安全的最重要方式之一，目前馬州已做了近1500萬次新冠檢測，這些自檢包則讓馬里蘭的居民在節假日期間有更多檢測渠道，「不過在節日季來臨前，還有一件更重要的事：若還沒打疫苗或補強針，趕緊去打。」

新冠自檢包將由各地方衛生部門負責發放，例如喬治王子郡計畫在公共圖書館、聯邦獲准的地方衛生中心等地發放自檢包；卡洛林郡(Caroline)則計畫在本地公共圖書館或兩大社區食品分發室發放自檢包。

此外，馬州各地也提供PCR新冠檢測點，查詢地址：covidtest.maryland.gov，查詢新冠疫苗接種點：covidvax.maryland.gov。

檢測 馬州 篩檢

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