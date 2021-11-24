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解人力荒 馬州蒙郡公校鬆綁疫苗令 准以檢測替代

記者羅曉媛／馬州報導
馬州最大公校系統蒙郡公校放寬教職員接種要求。(記者羅曉媛／攝影)
馬州最大公校系統蒙郡公校放寬教職員接種要求。(記者羅曉媛／攝影)

公校教職員、校車司機持續短缺之際，馬州最大公校系統蒙郡公校(MCPS)23日表示，已放寬對教職員的新冠疫苗接種要求，不再強制所有人打疫苗，而是允許用每周做新冠檢測替代，因為公校系統「已無法再(因不打疫苗)流失任何人。」

蒙郡公校表示，對於還沒打新冠疫苗，或不願表明接種狀態的教職員工，現可採取每周做新冠檢測的方案，以確保公校的運營人力的需求得到滿足。

蒙郡公校曾在秋季學期開始之初，要求近2萬5000名教職員必須接種新冠疫苗，否則可能被解雇，當時也不允許教職員以定期做檢測替代，除非是有宗教或健康原因。

但數月來代課教師缺人、校車司機難招等問題頻發，蒙郡公校還因代課教師不足，提前在感恩節前一天放假，並有逾300個教師崗位缺人，導致教師工作量大增。

截至上周五的最新數據顯示，蒙郡公校有578名教職員未接種，為保住教職員，蒙郡公校只得讓步疫苗要求，允許教職員每周提交檢測結果取代打疫苗，倘若不提交，才可能面臨紀律處分或終止雇用關係。

蒙郡公校說，教職員可在學校的檢測點做檢測，或利用最多兩小時的緊急事務假去做檢測。

公校發言人克萊曼(Chris Cram)說，蒙郡公校做此調整，主要是因為不能再讓更多人離職，「我們需要保住所有教職員，但我們也需要他們了解，這對校園安全的重要。」

他並指，聯邦批准5至11歲兒童接種新冠疫苗，也讓教職員必須都接種不再是硬性要求。

公校 疫苗 檢測

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