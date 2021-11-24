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費郡公校審閱核可 2爭議書重新上架圖書館

記者羅曉媛／維州報導
費郡公校決定保留早前被投訴涉及不當內容的兩本書籍。(Pexels)
費郡公校決定保留早前被投訴涉及不當內容的兩本書籍。(Pexels)

維州費郡公校系統(FCPS)早前接到投訴指高中圖書館有兩本書包含「露骨」(sexually explicit)內容，不適合青少年閱讀，費郡公校歷經一個月的審閱，23日表示將把這兩本書放回該公校系統的高中圖書館。

被投訴的兩本書包括由艾維森(Jonathan Evison)所著的「草坪男孩」(Lawn Boy)和科巴比(Maia Kobabe)的漫畫「性別酷兒回憶錄」(Gender Queer: A Memoir)，費郡公校系統負責此事的委員會經過一個月的審閱和討論，最終決定讓兩本書重回高中圖書館的書架，原因是書中呈現的多元內容，能讓某些未被充分代表(underrepresented)的學生找到共鳴。

這兩本書近期在費郡公校引起極大爭議，9月的一場公校教委例行會議上，一名家長和自稱曾是老師的發言者表示，這兩本書涉及性內容，還包括對戀童癖的描寫，不適合高中生閱讀。

「草坪男孩」的作者艾維森曾表示，自己的作品是在質問資本主義、貧富差距、種族假設等重要議題，也否認內容包含或描繪戀童癖。

科巴比著作的出版商Oni Press則表示，該漫畫是性別認同為「酷兒」或「非二元」(nonbinary)的重要資源。

近期在維州乃至全美多個公校系統都有針對「哪些內容該出現在學校圖書館、哪些不該」的討論，維州斯波奇法尼亞郡(Spotsylvania)日前移除校圖書館「露骨」(sexually explicit)內容書籍惹議，引來社區強烈反彈，該郡公校教委不得不再表決，推翻先前移除該類書集的決議，轉向支持保留圖書館內的「露骨」書籍。

公校 圖書館 維州

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