我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

威州5死48傷「聖誕遊行慘案」 兇手為何路怒狂殺？

金山名店連3天遭「集體洗劫」新法讓加州變竊盜天堂？

馬州首現猴痘病毒 專家稱無需過慮

記者羅曉媛／馬州報導
馬州出現罕見的「猴痘」病例，感染者近期剛從奈及利亞返回。(取自CDC官網)
馬州出現罕見的「猴痘」病例，感染者近期剛從奈及利亞返回。(取自CDC官網)

馬州上周出現首例「猴痘」(Monkeypox)病例，感染者是近期剛從奈及利亞返回馬州的居民，目前感染者症狀輕微，且正接受隔離；馬州衛生廳表示，該感染者並未到醫院，衛生部門已在追蹤可能接觸的對象，建議公眾現階段不用太過擔心，也不必採取特別防範措施。

不過，衛生廳建議，如近期從中非或西非返回的旅客，應密切留意自己是否出現類似流感、淋巴結腫脹或皮疹等症狀，一旦有上述病況應立即看醫生。

「猴痘」與天花屬同宗病毒，但引起的感染相較溫和，可通過直接接觸皮膚傷口、體液，以及服裝、亞麻製品等被污染的物質傳播，也可通過大顆粒的呼吸道飛沫(respiratory droplets)傳播，但傳播距離不超過數呎，需要持續很久的面對面接觸才能造成傳染。

衛生專家指，由於目前在美乘坐飛機或在機場都須戴口罩，在飛機上造成「猴痘」傳染的風險也降低，但仍有可能在登機或下機之後通過與人接觸傳播。

人類感染「猴痘」的病例主要出現在西非和中非地區，非洲以外地區的感染極為罕見；聯邦疾病防治中心(CDC)表示，猴痘是一種罕見但可能造成嚴重後果的病毒性疾病，通常一開始會有流感和淋巴結腫脹等跡象，接著可能發展為面部和身體上的廣泛皮疹。大多數感染猴痘患者會持續二到四周，約10%的猴痘病例以死亡告終。

「猴痘」也具傳染性，但強度取決於攜帶病毒者所處的階段；CDC指出，「猴痘」分三階段，第一階段為潛伏期，5至21天不等，此階段的攜帶者不具傳染性；第二階段為前驅症狀期(prodrome phase)，攜帶者出現早期症狀，例如發燒、心神不寧、頭痛、咽喉痛、咳嗽、淋巴結腫脹等，此時可能有傳染性；第三階段為皮疹期(rash)，攜帶者等嘴和身體出現損傷(lesions)，在所有傷口結疤脫落之前，該攜帶者具傳染性。

馬州 流感 聯邦疾病防治中心

上一則

味全繪畫比賽 李樂罡經理提供參賽獎

下一則

蒙哥馬利耆老委員會 推國際美食募善款

延伸閱讀

馬州洛城麥當勞2員工口角 1人被控一級謀殺未遂

馬州洛城麥當勞2員工口角 1人被控一級謀殺未遂
全美單日確診再破8萬人 專家呼籲重新實施防疫令

全美單日確診再破8萬人 專家呼籲重新實施防疫令
美單日確診再破8萬人 專家籲：重新實施防疫令

美單日確診再破8萬人 專家籲：重新實施防疫令
馬州高速公路過路費 首採浮動計價

馬州高速公路過路費 首採浮動計價
布林肯：美國參與非洲基礎建設 並非針對中國

布林肯：美國參與非洲基礎建設 並非針對中國

熱門新聞

14名嫌犯衝入橡樹溪購物中心內的Louis Vuitton店，搶走總值10萬元的商品。(警方影片截圖)

14嫌同時作案 芝LV名牌店遭結夥洗劫

2021-11-19 09:13
凱蒂市零售竊盜集團的贓物多到得用電梯搬運。（哈里斯縣第五分局）

「你要什麼 我去偷給你」 有組織犯罪染指全美零售店

2021-11-19 18:17
原本準備感恩節後的蘇瑞茲(左)與女友弗蘭科，上個月相繼染疫過世。(youtube截圖)

婚禮變葬禮 芝城情侶染疫雙亡

2021-11-16 10:56
鄭少雄父母17日晚間抵達芝加哥，圖中穿駝色外套者為母親李蓉。(讀者提供)

芝大鄭少雄父母抵芝 鄭母：欲哭無淚 只能堅強

2021-11-18 11:11
新澤西州的跨性別少女珍．諾里在性別重置的過程中，得到家人無條件的支持，亞馬遜將她的故事拍成紀錄片「Always Jane」並在Prime Video上播放。(Getty Images)

「誤住男性軀殼」的跨性別少女 亞馬遜拍成紀錄片

2021-11-16 14:40
專家表示電子產品、小型家電、居家用品等是感恩節購物的好選擇，但不建議民眾購買衣物、家具。（記者張筠╱攝影）

感恩節促銷多 電子產品最值得買

2021-11-19 13:35

超人氣

更多 >
傳汪小菲已另結新歡 女方身家背景全遭起底

傳汪小菲已另結新歡 女方身家背景全遭起底
媽被推倒在地狂打 9歲女童衝上前狂揍搶匪英勇影片曝光

媽被推倒在地狂打 9歲女童衝上前狂揍搶匪英勇影片曝光
特赦組織：國際奧會因與彭帥通話而掉入險境

特赦組織：國際奧會因與彭帥通話而掉入險境
連續第三天 北加又爆多起集體搶劫商店 歹徒全逃

連續第三天 北加又爆多起集體搶劫商店 歹徒全逃

大汪當年海島婚 轟動兩岸三地 小S護姊嗆他、康永阿妹抱頭哭

大汪當年海島婚 轟動兩岸三地 小S護姊嗆他、康永阿妹抱頭哭