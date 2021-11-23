馬州首現猴痘病毒 專家稱無需過慮

馬州出現罕見的「猴痘」病例，感染者近期剛從奈及利亞返回。(取自CDC官網)

馬州 上周出現首例「猴痘」(Monkeypox)病例，感染者是近期剛從奈及利亞返回馬州的居民，目前感染者症狀輕微，且正接受隔離；馬州衛生廳表示，該感染者並未到醫院，衛生部門已在追蹤可能接觸的對象，建議公眾現階段不用太過擔心，也不必採取特別防範措施。

不過，衛生廳建議，如近期從中非或西非返回的旅客，應密切留意自己是否出現類似流感 、淋巴結腫脹或皮疹等症狀，一旦有上述病況應立即看醫生。

「猴痘」與天花屬同宗病毒，但引起的感染相較溫和，可通過直接接觸皮膚傷口、體液，以及服裝、亞麻製品等被污染的物質傳播，也可通過大顆粒的呼吸道飛沫(respiratory droplets)傳播，但傳播距離不超過數呎，需要持續很久的面對面接觸才能造成傳染。

衛生專家指，由於目前在美乘坐飛機或在機場都須戴口罩，在飛機上造成「猴痘」傳染的風險也降低，但仍有可能在登機或下機之後通過與人接觸傳播。

人類感染「猴痘」的病例主要出現在西非和中非地區，非洲以外地區的感染極為罕見；聯邦疾病防治中心 (CDC)表示，猴痘是一種罕見但可能造成嚴重後果的病毒性疾病，通常一開始會有流感和淋巴結腫脹等跡象，接著可能發展為面部和身體上的廣泛皮疹。大多數感染猴痘患者會持續二到四周，約10%的猴痘病例以死亡告終。

「猴痘」也具傳染性，但強度取決於攜帶病毒者所處的階段；CDC指出，「猴痘」分三階段，第一階段為潛伏期，5至21天不等，此階段的攜帶者不具傳染性；第二階段為前驅症狀期(prodrome phase)，攜帶者出現早期症狀，例如發燒、心神不寧、頭痛、咽喉痛、咳嗽、淋巴結腫脹等，此時可能有傳染性；第三階段為皮疹期(rash)，攜帶者等嘴和身體出現損傷(lesions)，在所有傷口結疤脫落之前，該攜帶者具傳染性。