戴不戴口罩？大華府各地政策不同引困惑

大華府各地戴口罩政策不一，給在本地交叉活動的民眾造成困惑。(記者羅曉媛/攝影)

馬州蒙郡因新冠傳播等級連續七日達到重度(substantial)而恢復口罩 令之後，華府 本周一起取消室內強制口罩令，大華府各地戴口罩政策不一，給經常來往本地的本地居民造成困惑。

華府健身 房Cut Seven的老闆佩芮(Chris Perrin)說，近期許多北維州的顧客常常不戴口罩就來，因為當地自今年5月開始就沒再要求室內戴口罩，有些顧客甚至全然不知大華府各地的戴口罩政策不一樣。

「當你告訴他們，華府規定健身房室內要戴口罩時，他們很驚訝，表示『那我為何要在這家健身房註冊？』」佩芮表示，大華府各地政府在戴口罩政策方面缺乏一致性，令人失望，「本地領袖應至少有些凝聚力，畢竟我們有這麼多共同居民在本地活動，(政策不一致)讓人很難掌握，還造成太多困惑。」

馬州蒙郡近期因連續七天的日增確診達到「重度」，即過去七天每十萬人有逾50人確診或平均確診率超過8%，短暫取消室內口罩令後又恢復；而華府22日起取消室內口罩令，只在公共交通或醫院等公共場所例外，此情境加劇本地商家和居民困惑。

約翰霍普金斯大學公共衛生學院傳染病學教授貝瑞(Chris Beyrer)說，最好的應對辦法還是繼續在室內戴口罩，因為全美確診病例仍在增長。

貝瑞說，「我們正處於新冠確診和死亡數持續增長的時段，不是取消防疫措施的好時機，例如在重度傳播的地區取消室內口罩令。」他預計，近期還有更多轄區將恢復強制口罩令。

聯邦疾病防治中心(CDC)建議，即便完全接種，在重度或高度傳播地區的室內也應戴口罩；截至周日(21日)，華府每十萬人有730人確診，屬於CDC定義的高度傳播區。

即便華府和馬州蒙郡的接種率都高於全美平均水平，華府60.8%居民完全接種，蒙郡78.4%完全接種，但貝瑞建議還是謹慎防疫，因為在假日季期間， 人們從不同地區來相聚，預計今冬確診數還將增長。

華府市長包瑟(Muriel Bowser)上周公布取消口罩令時曾表示，即便沒有強制要求，仍推薦居民在室內戴口罩；蒙郡郡長艾瑞奇(Marc Elrich)則稱華府取消口罩令的決定太草率。