北維勞登郡 今起成年人可施打補強針

北維州勞登郡開放18歲以上預約接種新冠補強針。(美聯社)

北維州 勞登郡(Loudoun)衛生官員22日表示，依照聯邦疾病防治中心(CDC)及維州衛生廳指示，勞登郡所有成年人今起可預約打新冠疫苗補強針；勞登郡也重申打疫苗的整體政策，即五歲以上均可接種新冠疫苗，18歲以上則建議接種補強針。

聯邦食品及藥物管理局(FDA)19日開放所有18歲以上成年人接種輝瑞(Pfizer)或莫德納 (Moderna)新冠疫苗補強針，並簡化對補強針的資格要求，即18歲以上可施打補強針，但需在接種兩劑輝瑞(Pfizer)或莫德納(Moderna)第二劑疫苗滿六個月後，或接種一劑嬌生疫苗後，補強針不必依照此前接種的廠牌，民眾可自行選擇混合搭配。

勞登郡衛生局主任古德芙蘭(David Goodfriend)表示，該郡即日起在杜勒斯市鎮中心(Dulles Town Center)的接種點提供補強針接種，有意者可上網提前預約(https://www.loudoun.gov/covid19vaccine)或在工作日上午9時至下午5時致電預約，電話：703-737-8300。

此外，勞登郡居民也可在本地醫生辦公室或CVS、Giant Food、Harris Teeter、Safeway、Walgreens、Walmart和Wegmans的藥房接種補強針，並同時施打流感疫苗 ，上網查詢地點：https://www.vaccines.gov。

CDC也指，50歲以上民眾特別需要打補強針，如果先前就已符合施打補強針資格，但尚未預約者應馬上行動，年長者以及有肥胖症、糖尿病或其他健康問題者，也都應該在年底假期來臨前，儘快注射補強針。