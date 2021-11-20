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佛光會華府協會 歲末祈福募捐聖誕禮物

馬州訊

國際佛光會華府協會啟動歲末祈福活動，包括冬令愛分享、慶祝彌陀聖誕在家修持，以及北卡佛光山彌陀法會。冬令愛分享的聖誕禮物捐贈面向馬州庇護所兒童，讓他們也和其他家庭的孩子一樣開心過節，禮物包括全新的兒童保暖襪、兒童運動襪、兒童貼紙、美術用品(彩色筆、水彩、繪圖鉛筆、橡皮擦、兒童著色本、蠟筆等)、益智遊戲、紙牌、拼圖、樂高積木、畫圖遊戲等玩具，可捐到華府佛光緣或網購郵寄，地址：BLIADC 328 Main Street, 2nd floor, Gaithersburg, MD20878，電話：(240)243-6955。

慶祝彌陀聖誕的在家修持活動可到網上領取修持單(https://reurl.cc/mv2Xb9)，透過稱念阿彌陀佛聖號、讀誦「阿彌陀經」等修持，寫好後放置佛前，並於12月16日前送回佛光緣，以便於彌陀法會做總迴向。

此外，北卡佛光山寺將於12月19日(周日)上午10時至下午4時啟建彌陀法會，無法前來者可參加線上視訊，彌陀法會通啟可於https://reurl.cc/mv2Xb9下載，或到華府佛光緣索取，彌陀法會Zoom ID：879 3272 8607，密碼：480000。

華府 北卡 馬州

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