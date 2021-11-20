我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國公布43起反壟斷法裁罰案件 騰訊就占12件

英媒：首相強生考慮外交杯葛北京冬奧

藍巧婷、林濤伉儷四手聯彈 11╱23華府巡演

記者張筠／華盛頓報導
林濤和藍巧婷將於23日在華府市中心The Church of the Epiphany教堂帶來四手聯彈音樂會。（記者張筠╱攝影）
林濤和藍巧婷將於23日在華府市中心The Church of the Epiphany教堂帶來四手聯彈音樂會。（記者張筠╱攝影）

來自台灣的藍巧婷和來自上海的林濤因音樂相識相知，並在13年前開始了四手聯彈的鋼琴演奏，兩人表示，在音樂演出中的磨合就像經營婚姻，通過交流作品的看法能更熟知彼此，大大小小的巡迴演出也讓他們收穫有趣的人事物，經歷一年多的疫情衝擊，目前夫婦兩人慢慢恢復在美國各地的表演，希望將美好音樂分享給更多人。

「音樂把我們連結一起」，藍巧婷三歲開始學琴，老師因此發現她很有天賦，「曾經覺得太辛苦不想堅持，但13歲左右突然愛上彈琴」，就憑著這樣的熱愛和不懈耕耘，她堅持至今不改對音樂的熱愛。

雖然成長背景不同，但林濤在音樂上的感觸和經歷與藍巧婷有相似之處，他的父母是上海音樂學院教授，「媽媽說我三歲時看她彈琴，聽著聽著就哭了，因此覺得我對音樂很敏銳，所以送我去學琴」，他小時候也曾抵觸練琴，且因熱愛歷史曾夢想做考古學家，「但青少年時期慢慢與鋼琴有了情感結合，對歷史的興趣也拓寬我在音樂方面的的領悟。」

「以前都是各自表演，但後來很多觀眾希望看到我們一起演奏」，因此林濤和藍巧婷在13年前慢慢開始推出二重奏、四手聯彈的表演。

藍巧婷將「四手聯彈的磨合過程」比做「經營婚姻」，「我們會交流對作品的看法，在溝通過程中能更熟知彼此的性格，也對自己有更多了解」。

林濤說，四手聯彈要克服諸多挑戰，比如空間限制，默契配合，翻譜和踩踏板等需要分工，與獨奏非常不同，在表演時要明確自己和對方的角色，「我們不是在競爭，而是互補互助，有共同的目標，就像婚姻，有磨合、妥協，但也會有很多別樣的啟發。」

疫情期間兩人的演出受到很大衝擊，所有表演轉為線上，但觀眾接收的視聽效果有限，表演者的發揮也很受阻，「就像溝通需要雙方投入，我們演出面對空空的觀眾席或冰冷的鏡頭，感覺很不一樣，所以現在很開心陸續恢復巡演。」

藍巧婷說，每一場表演都是機遇，「永遠不知道台下坐了什麼人，會帶來什麼機會」，林濤也說，雖然巡迴表演有時辛苦，但「下一站永遠是意想不到的地方」，他們曾在表演中認識住在皇宮的貴族，參觀過外表不起眼但內裡裝飾堪稱博物館的建築，「這些驚喜的收穫也是音樂給帶給我們的財富。」

林濤和藍巧婷近日在全美多地巡迴演出，23日中午12時10分兩人將在華府市中心The Church of the Epiphany教堂帶來Duo Beaux Arts音樂會，包括獨奏和四手聯彈，門票免費，地址：1317 G St NW, Washington, DC 20005，詳情可登錄https://bit.ly/3nAlZPW。

音樂將林濤和藍巧婷兩人放在一起，讓他們更熟悉彼此，也成為他們經營婚姻的重要媒介。...
音樂將林濤和藍巧婷兩人放在一起，讓他們更熟悉彼此，也成為他們經營婚姻的重要媒介。（藍巧婷與林濤提供）

疫情 台灣 美國

上一則

中西部疫情拉警報 密州、 明州、伊州確診大增

下一則

華埠冰店遭暴力入室盜竊 社區震驚

延伸閱讀

第2屆台美經濟對話22日登場 美國務次卿主談

第2屆台美經濟對話22日登場 美國務次卿主談
布林肯：美國參與非洲基礎建設 並非針對中國

布林肯：美國參與非洲基礎建設 並非針對中國
節日旅行旺季 雷根機場車位恐不足

節日旅行旺季 雷根機場車位恐不足

策略轉變 華府11月22日起取消室內強制口罩令

策略轉變 華府11月22日起取消室內強制口罩令
華府下城商改區節日季市場 本周五回歸

華府下城商改區節日季市場 本周五回歸

熱門新聞

許多朋友、民眾，在鄭少雄遭槍殺地點獻花致意。(特派員黃惠玲／攝影)

痛失愛子 鄭少雄母親情緒崩潰 正趕辦簽證來美

2021-11-12 13:12
周玉慧日前涉嫌殺害一雙兒女，當地檢方12日公布兩名死者因窒息而亡，裁定這起案件為謀殺案。(桑莫賽郡警方提供)

新州華母涉殺子女案死因結果出爐：兩幼兒窒息而亡

2021-11-12 14:38
14名嫌犯衝入橡樹溪購物中心內的Louis Vuitton店，搶走總值10萬元的商品。(警方影片截圖)

14嫌同時作案 芝LV名牌店遭結夥洗劫

2021-11-19 09:13
原本準備感恩節後的蘇瑞茲(左)與女友弗蘭科，上個月相繼染疫過世。(youtube截圖)

婚禮變葬禮 芝城情侶染疫雙亡

2021-11-16 10:56
凱蒂市零售竊盜集團的贓物多到得用電梯搬運。（哈里斯縣第五分局）

「你要什麼 我去偷給你」 有組織犯罪染指全美零售店

2021-11-19 18:17
新澤西州的跨性別少女珍．諾里在性別重置的過程中，得到家人無條件的支持，亞馬遜將她的故事拍成紀錄片「Always Jane」並在Prime Video上播放。(Getty Images)

「誤住男性軀殼」的跨性別少女 亞馬遜拍成紀錄片

2021-11-16 14:40

超人氣

更多 >
6年前子離世 兒媳婦堅生下遺腹子 6年後婆婆挽她送出嫁

6年前子離世 兒媳婦堅生下遺腹子 6年後婆婆挽她送出嫁
誤當成攻擊者華男深夜被刺 倒在疑似賣春場所前身亡

誤當成攻擊者華男深夜被刺 倒在疑似賣春場所前身亡
拜登再迎重大勝利 眾院通過1.75兆美元社會支出法案

拜登再迎重大勝利 眾院通過1.75兆美元社會支出法案
基諾沙暴動中槍殺兩人 陪審團判瑞登豪斯無罪

基諾沙暴動中槍殺兩人 陪審團判瑞登豪斯無罪

14嫌同時作案 芝LV名牌店遭結夥洗劫

14嫌同時作案 芝LV名牌店遭結夥洗劫