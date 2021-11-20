藍巧婷、林濤伉儷四手聯彈 11╱23華府巡演

林濤和藍巧婷將於23日在華府市中心The Church of the Epiphany教堂帶來四手聯彈音樂會。（記者張筠╱攝影）

來自台灣 的藍巧婷和來自上海的林濤因音樂相識相知，並在13年前開始了四手聯彈的鋼琴演奏，兩人表示，在音樂演出中的磨合就像經營婚姻，通過交流作品的看法能更熟知彼此，大大小小的巡迴演出也讓他們收穫有趣的人事物，經歷一年多的疫情 衝擊，目前夫婦兩人慢慢恢復在美國 各地的表演，希望將美好音樂分享給更多人。

「音樂把我們連結一起」，藍巧婷三歲開始學琴，老師因此發現她很有天賦，「曾經覺得太辛苦不想堅持，但13歲左右突然愛上彈琴」，就憑著這樣的熱愛和不懈耕耘，她堅持至今不改對音樂的熱愛。

雖然成長背景不同，但林濤在音樂上的感觸和經歷與藍巧婷有相似之處，他的父母是上海音樂學院教授，「媽媽說我三歲時看她彈琴，聽著聽著就哭了，因此覺得我對音樂很敏銳，所以送我去學琴」，他小時候也曾抵觸練琴，且因熱愛歷史曾夢想做考古學家，「但青少年時期慢慢與鋼琴有了情感結合，對歷史的興趣也拓寬我在音樂方面的的領悟。」

「以前都是各自表演，但後來很多觀眾希望看到我們一起演奏」，因此林濤和藍巧婷在13年前慢慢開始推出二重奏、四手聯彈的表演。

藍巧婷將「四手聯彈的磨合過程」比做「經營婚姻」，「我們會交流對作品的看法，在溝通過程中能更熟知彼此的性格，也對自己有更多了解」。

林濤說，四手聯彈要克服諸多挑戰，比如空間限制，默契配合，翻譜和踩踏板等需要分工，與獨奏非常不同，在表演時要明確自己和對方的角色，「我們不是在競爭，而是互補互助，有共同的目標，就像婚姻，有磨合、妥協，但也會有很多別樣的啟發。」

疫情期間兩人的演出受到很大衝擊，所有表演轉為線上，但觀眾接收的視聽效果有限，表演者的發揮也很受阻，「就像溝通需要雙方投入，我們演出面對空空的觀眾席或冰冷的鏡頭，感覺很不一樣，所以現在很開心陸續恢復巡演。」

藍巧婷說，每一場表演都是機遇，「永遠不知道台下坐了什麼人，會帶來什麼機會」，林濤也說，雖然巡迴表演有時辛苦，但「下一站永遠是意想不到的地方」，他們曾在表演中認識住在皇宮的貴族，參觀過外表不起眼但內裡裝飾堪稱博物館的建築，「這些驚喜的收穫也是音樂給帶給我們的財富。」

林濤和藍巧婷近日在全美多地巡迴演出，23日中午12時10分兩人將在華府市中心The Church of the Epiphany教堂帶來Duo Beaux Arts音樂會，包括獨奏和四手聯彈，門票免費，地址：1317 G St NW, Washington, DC 20005，詳情可登錄https://bit.ly/3nAlZPW。