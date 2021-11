華府警力短缺 推動培育青少年從警

華府都會警察局近日推出青少年培養計畫,提供有興趣成為警察的華府高中生專業訓練及輔導。(市府提供)

解決華府暴力犯罪 和槍枝問題是市府近期工作重點,但華府都會警察 局卻面臨人手短缺的挑戰,有鑑於此,警局近日推出青少年培養計畫,為有興趣成為警察的華府高中生,提供專業訓練及輔導,且發給時薪17元擔任兼職警察工作,一方面幫助青少年累積從警經驗,同時讓他們了解最新治安狀況。

市警數據顯示,今年截至目前華府凶殺案增加了13%,然而疫情後警方人手緊缺,招募作業也需時間和財務支持,很多警員加班身心俱疲,判斷力下降,不利於緩解市區的暴力問題。

為解決此問題並發展長期方案,包瑟政府與市警重新推出「高中學員計畫」(High School Cadet Program),吸收有興趣成為警察的華府高中生,提供他們培訓、輔導(mentoring)、實戰訓練等,此外,17至24歲的學員也可因此獲得時薪17元的市警兼職機會。

包瑟政府表示,此青少年培養計畫先前因預算問題暫停,如今已經重啟,該計畫旨在為市警注入新鮮血液,也能減輕警方的招募壓力,除了接受市警培訓,學員們也將參加哥倫比亞大學社區學員(University of the District of Columbia Community College)的相關課程。詳情及申請https://bit.ly/3nFZsBH。

加入「高中學員計畫」的學生不僅可獲得相應的大學學分,畢業後也有機會獲得年薪3萬5000元的工作機會,接受更專業的培訓,加快進入市警系統的流程;目前該計畫只開放給華府高中生申請,但包瑟政府近日提案,打算拓寬申請條件,讓在非華府高中畢業的本地居民也能申請。

華府警長康提(Robert Contee)自己也是從「高中學員計畫」進入華府市警系統,他表示市府會提供平台,讓想從警的年輕人享受良好資源;目前申請者有97%為少數族裔,且近一半為女性,「此計畫對提升華府警方的族裔多元性也有幫助」,並有利於改善警民關係,降低城市犯罪率。