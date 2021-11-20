華府警力短缺 推動培育青少年從警

華府都會警察局近日推出青少年培養計畫，提供有興趣成為警察的華府高中生專業訓練及輔導。（市府提供）

解決華府暴力犯罪 和槍枝問題是市府近期工作重點，但華府都會警察 局卻面臨人手短缺的挑戰，有鑑於此，警局近日推出青少年培養計畫，為有興趣成為警察的華府高中生，提供專業訓練及輔導，且發給時薪17元擔任兼職警察工作，一方面幫助青少年累積從警經驗，同時讓他們了解最新治安狀況。

市警數據顯示，今年截至目前華府凶殺案增加了13%，然而疫情後警方人手緊缺，招募作業也需時間和財務支持，很多警員加班身心俱疲，判斷力下降，不利於緩解市區的暴力問題。

為解決此問題並發展長期方案，包瑟政府與市警重新推出「高中學員計畫」(High School Cadet Program)，吸收有興趣成為警察的華府高中生，提供他們培訓、輔導(mentoring)、實戰訓練等，此外，17至24歲的學員也可因此獲得時薪17元的市警兼職機會。

包瑟政府表示，此青少年培養計畫先前因預算問題暫停，如今已經重啟，該計畫旨在為市警注入新鮮血液，也能減輕警方的招募壓力，除了接受市警培訓，學員們也將參加哥倫比亞大學社區學員(University of the District of Columbia Community College)的相關課程。詳情及申請https://bit.ly/3nFZsBH。

加入「高中學員計畫」的學生不僅可獲得相應的大學學分，畢業後也有機會獲得年薪3萬5000元的工作機會，接受更專業的培訓，加快進入市警系統的流程；目前該計畫只開放給華府高中生申請，但包瑟政府近日提案，打算拓寬申請條件，讓在非華府高中畢業的本地居民也能申請。

華府警長康提(Robert Contee)自己也是從「高中學員計畫」進入華府市警系統，他表示市府會提供平台，讓想從警的年輕人享受良好資源；目前申請者有97%為少數族裔，且近一半為女性，「此計畫對提升華府警方的族裔多元性也有幫助」，並有利於改善警民關係，降低城市犯罪率。