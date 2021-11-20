我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國公布43起反壟斷法裁罰案件 騰訊就占12件

英媒：首相強生考慮外交杯葛北京冬奧

華府警力短缺 推動培育青少年從警

記者張筠╱華盛頓報導
華府都會警察局近日推出青少年培養計畫，提供有興趣成為警察的華府高中生專業訓練及輔導。（市府提供）
華府都會警察局近日推出青少年培養計畫，提供有興趣成為警察的華府高中生專業訓練及輔導。（市府提供）

解決華府暴力犯罪和槍枝問題是市府近期工作重點，但華府都會警察局卻面臨人手短缺的挑戰，有鑑於此，警局近日推出青少年培養計畫，為有興趣成為警察的華府高中生，提供專業訓練及輔導，且發給時薪17元擔任兼職警察工作，一方面幫助青少年累積從警經驗，同時讓他們了解最新治安狀況。

市警數據顯示，今年截至目前華府凶殺案增加了13%，然而疫情後警方人手緊缺，招募作業也需時間和財務支持，很多警員加班身心俱疲，判斷力下降，不利於緩解市區的暴力問題。

為解決此問題並發展長期方案，包瑟政府與市警重新推出「高中學員計畫」(High School Cadet Program)，吸收有興趣成為警察的華府高中生，提供他們培訓、輔導(mentoring)、實戰訓練等，此外，17至24歲的學員也可因此獲得時薪17元的市警兼職機會。

包瑟政府表示，此青少年培養計畫先前因預算問題暫停，如今已經重啟，該計畫旨在為市警注入新鮮血液，也能減輕警方的招募壓力，除了接受市警培訓，學員們也將參加哥倫比亞大學社區學員(University of the District of Columbia Community College)的相關課程。詳情及申請https://bit.ly/3nFZsBH。

加入「高中學員計畫」的學生不僅可獲得相應的大學學分，畢業後也有機會獲得年薪3萬5000元的工作機會，接受更專業的培訓，加快進入市警系統的流程；目前該計畫只開放給華府高中生申請，但包瑟政府近日提案，打算拓寬申請條件，讓在非華府高中畢業的本地居民也能申請。

華府警長康提(Robert Contee)自己也是從「高中學員計畫」進入華府市警系統，他表示市府會提供平台，讓想從警的年輕人享受良好資源；目前申請者有97%為少數族裔，且近一半為女性，「此計畫對提升華府警方的族裔多元性也有幫助」，並有利於改善警民關係，降低城市犯罪率。

華府 警察 暴力犯罪

上一則

華埠冰店遭暴力入室盜竊 社區震驚

下一則

芝12區長：治安再不改善 換掉警局長

延伸閱讀

第2屆台美經濟對話22日登場 美國務次卿主談

第2屆台美經濟對話22日登場 美國務次卿主談
布林肯：美國參與非洲基礎建設 並非針對中國

布林肯：美國參與非洲基礎建設 並非針對中國
馬英九：拜登講不支持台獨 對兩岸很重要

馬英九：拜登講不支持台獨 對兩岸很重要
節日旅行旺季 雷根機場車位恐不足

節日旅行旺季 雷根機場車位恐不足

策略轉變 華府11月22日起取消室內強制口罩令

策略轉變 華府11月22日起取消室內強制口罩令

熱門新聞

許多朋友、民眾，在鄭少雄遭槍殺地點獻花致意。(特派員黃惠玲／攝影)

痛失愛子 鄭少雄母親情緒崩潰 正趕辦簽證來美

2021-11-12 13:12
周玉慧日前涉嫌殺害一雙兒女，當地檢方12日公布兩名死者因窒息而亡，裁定這起案件為謀殺案。(桑莫賽郡警方提供)

新州華母涉殺子女案死因結果出爐：兩幼兒窒息而亡

2021-11-12 14:38
14名嫌犯衝入橡樹溪購物中心內的Louis Vuitton店，搶走總值10萬元的商品。(警方影片截圖)

14嫌同時作案 芝LV名牌店遭結夥洗劫

2021-11-19 09:13
原本準備感恩節後的蘇瑞茲(左)與女友弗蘭科，上個月相繼染疫過世。(youtube截圖)

婚禮變葬禮 芝城情侶染疫雙亡

2021-11-16 10:56
凱蒂市零售竊盜集團的贓物多到得用電梯搬運。（哈里斯縣第五分局）

「你要什麼 我去偷給你」 有組織犯罪染指全美零售店

2021-11-19 18:17
新澤西州的跨性別少女珍．諾里在性別重置的過程中，得到家人無條件的支持，亞馬遜將她的故事拍成紀錄片「Always Jane」並在Prime Video上播放。(Getty Images)

「誤住男性軀殼」的跨性別少女 亞馬遜拍成紀錄片

2021-11-16 14:40

超人氣

更多 >
6年前子離世 兒媳婦堅生下遺腹子 6年後婆婆挽她送出嫁

6年前子離世 兒媳婦堅生下遺腹子 6年後婆婆挽她送出嫁
誤當成攻擊者華男深夜被刺 倒在疑似賣春場所前身亡

誤當成攻擊者華男深夜被刺 倒在疑似賣春場所前身亡
拜登再迎重大勝利 眾院通過1.75兆美元社會支出法案

拜登再迎重大勝利 眾院通過1.75兆美元社會支出法案
基諾沙暴動中槍殺兩人 陪審團判瑞登豪斯無罪

基諾沙暴動中槍殺兩人 陪審團判瑞登豪斯無罪

14嫌同時作案 芝LV名牌店遭結夥洗劫

14嫌同時作案 芝LV名牌店遭結夥洗劫