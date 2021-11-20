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馬州高速公路過路費 首採浮動計價

記者羅曉媛／馬州報導
馬州I-270公路及環帶公路部分路段的快速道收費標準落定。(記者羅曉媛╱攝影)
馬州I-270公路及環帶公路部分路段的快速道收費標準落定。(記者羅曉媛╱攝影)

大華府環帶公路(Capital Beltway，亦稱I-495)部分路段及馬州I-270公路的快車道收費標準定案，馬州交通管理局(MDTA)委員會18日通過最終版收費標準，官員指出，大多數駕駛使用上述公路時，大約會需支付3至5元不等費用，具體取決於當前道路擁堵狀況，以及車上是否裝有E-ZPass，這也是馬州首次此法收取高速公路過路費。

新收費標準與今年9月公布的方案一致，當時曾有許多公眾反映早前的收費方案比周圍同類型公路收費標準高，MDTA表示，根據終版方案，若車上裝有E-ZPass電子傳輸器，客用車輛每哩最高收費3.76元，小型卡車為最高5.64元，大型牽引式掛車每哩最高要收到22.58元；按註冊車牌(Pay-by-Plate)收費或攝像頭拍照收費的費用，將比E-ZPass高，摩托車、巴士或客用車有三人以上，使用快速車道不收費。

這將是馬州首次使用動態定價收取高速路費用，隔壁北維州之前已採用類似方案，價格隨公路壅堵狀況每五分鐘浮動，路上車越多、越堵，快速道的收費就越高，藉此確保快速道的車流能保持至少45哩的時速。

新收費方案除了訂出交通最壅賭時通過該段公路時的最高費用外，也列出了平時交通情形時的「軟收費上限」(soft cap rate)，包括客用車每哩收取1.5元、卡車9元。

馬州州長霍根(Larry Hogan)把此次環帶公路及I-270公路的快速道調整，視為其基礎設施建設的重點項目之一，他承諾將在交通擁堵時，為駕駛者及貨車司機提供更快、更可靠的行車環境；州政府官員也說，根據其他州的數據，駕駛者只有在需要趕時間的時候才會花錢使用快速道。

不過在快速道收費標準確定之後，馬州還需核准擴建和增修快速道的方案，目前快速道尚處設計階段，預計五年後投入使用，州政府近期已選定澳洲收費公路運營公司Transurban和澳洲投資銀行Macquarie的團隊為此制定長期方案。

馬州 E-ZPass 澳洲

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