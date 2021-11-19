感恩節促銷多 電子產品最值得買

專家表示電子產品、小型家電、居家用品等是感恩節購物的好選擇，但不建議民眾購買衣物、家具。（記者張筠╱攝影）

近日各商家陸續開啟感恩節促銷活動，專家表示，今年消費旺季比往年稍微提前，10月的零售額已有明顯增長，預計感恩節銷售額將比去年增長逾8.5%，此外分析人士也向民眾建議，可趁著感恩節折扣選購電子產品、小型家電、居家用品，但不建議在此時購買衣物、家具。

全國零售聯盟(National Retail Federation，NRF)的研究顯示，今年節假日消費旺季比往年更早開始，該聯盟主席兼首席執行官謝伊(Matthew Shay)表示，往年感恩節隔天的「黑色星期五 」(Black Friday )屬於消費高峰，但近幾年商家提前推出促銷活動的趨勢越來越明顯，許多民眾也為避開人流或安排旅行，也樂於提前進行購物，「多數消費者從萬聖節就開始為感恩節和聖誕節 購物。」

NRF數據顯示，今年10月的零售額已有明顯增長，預計今年感恩節的銷售額將比去年增加8.5%至10.5%，「今年或將迎來一個銷售額創紀錄的消費季」，NRF也建議民眾注意消費安全並有計畫的購物。

購物網站RetailMeNot的消費分析師麥葛雷(Kristin McGrath)也針對感恩節消費給民眾提出建議，雖然多數商家都有促銷，但並非所有產品的折扣力度都在感恩節達到最高，她表示，最值得在感恩節期間購入的包括電腦、平板、無線耳機等電子產品，攪拌機、空氣炸鍋、高壓鍋等小型家電和廚具，毛巾、床上用品等生活物品等。

而麥葛雷不建議購買的產品包括衣物、家具等，「很多商家在感恩節後的網購星期一(Cyber Weekend)會再推出八折至六折的促銷」，而家具相關的促銷在每年2月總統日(President Day)會更吸引人。