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開房車遊美國 經驗分享迴響熱烈

【馬州訊】
「開著房車遊美國」講座，主講嘉賓王建新分享了他和友人不久前在美國房車旅行的經歷。(江蘇暨南京同鄉會提供)
「開著房車遊美國」講座，主講嘉賓王建新分享了他和友人不久前在美國房車旅行的經歷。(江蘇暨南京同鄉會提供)

由江蘇暨南京同鄉會主辦、大華府南京大學校友會、博城中文學校協辦的「開著房車遊美國」講座，日前在線上舉行，主講嘉賓王建新詳細介紹了他和友人在美國房車(RV)旅行的經歷和攻略，超過150人實時在線觀看，且受到熱烈迴響。

王建新等平均年齡69歲的一行六人日前開著房車，歷時20天，行程近5000哩，遊覽了大提頓(Grand Teton)、黃石(Yellowstone)、總統山(Mt. Rushmore)、惡地(Badlands)等國家公園及沿途的城市和自然景觀，出行前花了幾個月制定詳細旅行路線和遊覽方案定財務預算，準備了遇事協商處理等應急方案。

王建新介紹，房車旅行的七成開支是交通費，其中三分之一是租車和保險等費用，其次是加油、超額里程費。

房車種類繁多，包括機動與拖掛房車兩大類，可到房車租賃公司或房車共享平台尋找和比較，並根據旅行人數、駕駛員駕照等級和其他主要需求選擇適當房車；選車要考慮多種因素，包括車型、車齡、床位、座位數量、車身長度、重量、能源利用效率、清潔水和污水箱容積、出行和停車難易程度、輔助發電機、外接電源水源和排污系統，以及房車的主要生活設施等。

此外，還可對比基本租金、每日免費里程、超標里程價格、保險費和保障內容，以及免費取消訂單的時限等。

出發前最重要是驗車，要對全車拍照和錄像，不放過每一個小的車損細節，避免日後有糾紛；最好現場短程試開，體會車輛的行駛和轉彎停靠等性能，另要考慮房車所用燃料的效率，算好每天要跑的路程，最好油箱過半就找地方加滿油。

旅遊旺季全國著名景區的營地往往一位難求，需要提前幾個月甚至半年預訂；國家公園和國家森林的營地可在國家公園局網站預訂，各州也有私營公司經營的營地；大多數營地有多種車位供不同車型的遊客選擇，所有營地都有公共廁所和共享上下水設施；國家公園的營地設施完備、管理成熟、價格合理，還有老年卡優惠；萬一訂不到車位，附近國家森林公園營地也是不錯的備選。

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