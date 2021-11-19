感恩節大華府130萬人出行 清晨深夜車流少

由於疫情 好轉，今年感恩節將有更多人出行，大華府預計130萬人在感恩節期間出行，雖比疫情之前的2019年少9%，但比去年增長13%，而避開堵塞車流的最佳時間則是清晨或深夜。

結合往年經驗，中午及下午時段車流最多，而且堵塞並不會等到下周才開始，從本周末到下周三的感恩節前夕，大華府地區駕車出行預計都需更長時間。

根據本地媒體WTOP的交通預測，除了路上出行的車輛變多，今年也需留意機場 送客區(drop-off)的車輛擁堵，由於地鐵減班、公共交通出行選項變少，乘車去機場的旅客估計更多，尤其是北維州 阿靈頓郡的雷根國家機場，排隊去機場送客的車輛很可能從George Washington Parkway開始堵。

維州交通廳則根據數據整理了更精確的交通預測時段，11月23日(周二)中午至晚8時，11月24日(周三)和11月28日(周日)的上午10時至晚7時最堵，11月27日(周六)上午10時至晚7時的堵塞狀況則稍好。

為幫助減輕道路壓力，維州交通廳也將在11月24日中午至11月29日期間暫停公路修繕，並取消封路，感恩節當天也將取消I-66、I-64、I-264、I-564公路高承載路段(HOV)的行車限制。