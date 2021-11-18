維州斯郡教委新決議 保留學校圖書館「露骨」書籍

維州斯波奇法尼亞郡公校系統移除「露骨」書籍惹議。(Pexels)

維州斯波奇法尼亞郡(Spotsylvania)移除學校圖書館 「露骨」(sexually explicit)內容書籍惹議，引來近70人在該郡公校 教委的例行會議發言，該郡公校教委16日再次投票時，推翻了先前移除該類書集的決議，轉向支持保留圖書館內的「露骨」書籍。

斯波奇法尼亞郡公校教委在16日晚以5比2的表決結果，將早前決定移除公校圖書館「露骨」書籍的決定推翻，投反對票的公校教委包括推格(Kirk Twigg)和阿布思梅爾(Rabih Abuismail)。

上周斯波奇法尼亞郡教委收到一對父母的投訴，說在女兒就讀高中的圖書館發現了兩本不當內容的「露骨」書籍，其中一本叫「以你的名字呼喚我」(Call Me By Your Name)，講述的是一名17歲男孩與一名成年男子的戀愛故事，另一本叫「33 Snowfish」，描繪無家可歸兒童的故事，其中一人遭受性虐。

投訴的家長對於學校圖書館有這樣的書籍非常憤怒，該郡教委隨即對討論這項原本不在議程表的話題，並無異議通過移除該郡公校圖書館的所有「露骨」書籍，但對如何定義「露骨」，以及哪些書籍該被移除，並無明確說法。

該決定立即招來學生、教師和家長不滿，該郡公校教委在15日晚間的例行會議，也變成師生家長的意見宣洩口，68人登記發言，會議持續數小時，直到深夜才結束。

一名高中學生說，這種審查手段具傳染性，可能導致更糟結果；一名自稱圖書館管理員的發言者表示，不敢相信在2021年的美國，還需要討論「禁書」的問題。

也有人猛批教委推格和阿布思梅爾早前說「這些書籍應該燒掉」，阿布思梅爾17日表示「焚書」是自己說錯話，推格則否認說過這句話。

類似爭論在全美各地公校系統也有討論，許多保守派的基督教徒家長抗議LGBTQ 相關的書籍，一些公校系統也因此加強了對書籍的內容檢查，例如費郡9月收到家長投訴後，暫時移除了兩本LGBTQ書籍，目前仍在內容檢查。