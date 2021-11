維州斯郡教委新決議 保留學校圖書館「露骨」書籍

維州斯波奇法尼亞郡公校系統移除「露骨」書籍惹議。(Pexels)

維州斯波奇法尼亞郡(Spotsylvania)移除學校圖書館 「露骨」(sexually explicit)內容書籍惹議,引來近70人在該郡公校 教委的例行會議發言,該郡公校教委16日再次投票時,推翻了先前移除該類書集的決議,轉向支持保留圖書館內的「露骨」書籍。

斯波奇法尼亞郡公校教委在16日晚以5比2的表決結果,將早前決定移除公校圖書館「露骨」書籍的決定推翻,投反對票的公校教委包括推格(Kirk Twigg)和阿布思梅爾(Rabih Abuismail)。

上周斯波奇法尼亞郡教委收到一對父母的投訴,說在女兒就讀高中的圖書館發現了兩本不當內容的「露骨」書籍,其中一本叫「以你的名字呼喚我」(Call Me By Your Name),講述的是一名17歲男孩與一名成年男子的戀愛故事,另一本叫「33 Snowfish」,描繪無家可歸兒童的故事,其中一人遭受性虐。

投訴的家長對於學校圖書館有這樣的書籍非常憤怒,該郡教委隨即對討論這項原本不在議程表的話題,並無異議通過移除該郡公校圖書館的所有「露骨」書籍,但對如何定義「露骨」,以及哪些書籍該被移除,並無明確說法。

該決定立即招來學生、教師和家長不滿,該郡公校教委在15日晚間的例行會議,也變成師生家長的意見宣洩口,68人登記發言,會議持續數小時,直到深夜才結束。

一名高中學生說,這種審查手段具傳染性,可能導致更糟結果;一名自稱圖書館管理員的發言者表示,不敢相信在2021年的美國,還需要討論「禁書」的問題。

也有人猛批教委推格和阿布思梅爾早前說「這些書籍應該燒掉」,阿布思梅爾17日表示「焚書」是自己說錯話,推格則否認說過這句話。

類似爭論在全美各地公校系統也有討論,許多保守派的基督教徒家長抗議LGBTQ 相關的書籍,一些公校系統也因此加強了對書籍的內容檢查,例如費郡9月收到家長投訴後,暫時移除了兩本LGBTQ書籍,目前仍在內容檢查。